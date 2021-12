Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann der Wohnung verwiesen

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr ist ein Streit zwischen einem Paar in Laiz eskaliert. Ein alkoholisierter 29-Jähriger schlug nach einer verbalen Auseinandersetzung auf die Wohnungseinrichtung und den gemeinsamen Hund ein. Weiter soll er seine 23-jährige Frau beleidigt und mehrmals geschlagen haben. Eine ebenfalls anwesende Bekannte der 23-Jährigen alarmierte letztlich die Polizei und flüchtete mit dem Opfer aus der Wohnung. Beim Eintreffen der Beamten hielt sich der mit einem Messer bewaffnete 29-Jährige in der Wohnung auf und konnte erst durch die Androhung des Einsatzes von Pfefferspray dazu bewegt werden, die Waffe wegzulegen. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin widerstandslos fest. Die 23-Jährige wurde zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann, auf den nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung zukommen, wurde der Wohnung verwiesen.

Sigmaringen

Bus streift Sprinter

Ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße ereignet hat. Ein 34-jähriger Busfahrer streifte beim Ausfahren aus der Haltestelle den Sprinter eines 56-Jährigen. Es wurde niemand verletzt.

Stetten am kalten Markt

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Mercedes-Fahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Lagerstraße einen vorbeifahrenden VW gestreift hat, ermittelt die Polizei Sigmaringen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin des VW, die in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, hielt vor der Engstelle auf Höhe eines Lebensmittelmarktes an, um den entgegenkommenden Mercedes die Durchfahrt zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren beschädigte er den linken Außenspiegel des VW, setzte seine Fahrt aber ohne anzuhalten fort. Bei dem Mercedes soll es sich um ein beige-braunes Coupé gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Auto beschädigt

Als eine 39-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr zu ihrem in der Breslauer Straße abgestellten Auto zurückkehrte, fand sie ihren Toyota beschädigt vor. Ein bisher unbekannter Täter fuhr den Wagen zwischen Montag 12 Uhr und Dienstag 14 Uhr an und suchte im Anschluss das Weite, ohne den Unfall zu melden. Personen, im Zusammenhang mit dem Unfall sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Boms

Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit einem Audi aufgefahren ist ein 47-jähriger Volvo-Lenker am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 32 zwischen Haid und Schwarzenbach. Der vorausfahrende 66-Jährige musste verkehrsbedingt halten, was die Unfallverursacherin zu spät erkannte. Die Autos stießen in der Folge wuchtig zusammen. Am Audi entstand etwa 3.000 Euro, am Volvo 2.000 Euro Sachschaden. Der Volvo wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Mengen

Adventskranz löst Brandalarm aus

Ein rauchender Adventskranz war am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr die Ursache dafür, dass in der Pfullendorfer Straße ein Brandmelder auslöste. Der Melder warnte einen Bewohner, der das bereits verrauchte Wohnzimmer des Hauses entdeckte. Die Flammen hatten auf mehrere Gegenstände übergegriffen. Beim Löschen des Feuers zogen sich der 40-Jährige und seine Frau durch den Rauch leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

