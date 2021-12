Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichhafen

Insektenspray löst Brandalarm aus

Versprühtes Insektenspray war die Ursache für einen Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Löwentaler Straße, zu dem am Montagabend gegen 22.45 Uhr die Feuerwehr Friedrichshafen und die Polizei ausrückten. Offensichtlich hatte der Brandmelder auf das Mittel reagiert, das von einem Bewohner auf Insektenjagd versprüht worden war. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Rücksprache mit den Bewohnern wieder abrücken.

Meckenbeuren

Von der Fahrbahn abgekommen

Eine verletzte Person und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der K 7719 zwischen Siggenweiler und Liebenau ereignet hat. Eine 22-jährige Renault-Lenkerin, die in Richtung Ravensburg unterwegs war, kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie einen Baum streifte. Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen, an dem der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro beziffert wird, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr aus Meckenbeuren im Einsatz war, musste die Straße einseitig gesperrt werden.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Auf rund 6.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall in der Wangener Straße entstand. Eine 32-jährige Nissan-Lenkerin fuhr von der Bachstraße in den Kreisverkehr und übersah dabei den Ford eines 20 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. Bei der folgenden Kollision wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand rund 3.000 Euro Sachschaden.

Neukirch

Häuslicher Streit eskaliert

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 53-Jährigen aus Neukirch. Der Mann soll am Montagabend nach einem vorangegangenen Streit mit seiner Ehefrau diese von hinten angegriffen und gewürgt haben. Der 46-Jährigen gelang es, sich aus dem Griff ihres Angreifers zu befreien und die Polizei zu verständigen. Die Beamten erteilten dem 53-Jährigen einen Wohnungsverweis. Vor der Wohnung weigerte er sich zu gehen und wehrte sich gegen einen daraufhin veranlassten Gewahrsam, weshalb nun auch ein Verfahren wegen Widerstands gegen den Mann eingeleitet wird. Die 46-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte sie nach dem Vorfall.

Überlingen

82-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 82-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16 Uhr an der Einmündung Nußdorfer Straße / Rengoldshauser Straße ereignet hat. Der Senior fuhr von Nußdorf kommend auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Überlingen ein und übersah dabei den VW einer 60-Jährigen. Der Pkw touchierte das Pedelec am Hinterrad, woraufhin der Radler im angrenzenden Gebüsch zu Fall kam. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Bermatingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 19-jährigen Autofahrer zu, den Polizeibeamte am späten Montagabend im Bereich Bermatingen kontrolliert haben. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Da ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der 19-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei einer freiwilligen Nachschau in dessen Wohnung eine geringe Menge Betäubungsmittel, weshalb er, neben der drohenden Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel, mit einer Strafanzeige rechnen muss. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt.

Meersburg

Unfalllfucht

Nach einem Spiegelstreifer am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf Höhe Meersburg ermittelt der Polizeiposten Meersburg und bittet um Hinweise. Eine 73-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Uhldingen unterwegs, als es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Während die Frau in der Folge auf dem Seitenstreifen anhielt, setzte der Entgegenkommende seine Fahrt in Richtung Friedrichshafen fort. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

