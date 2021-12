Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Freilaufendes Pferd auf Bundesstraße

Ein freilaufendes Pferd auf der Bundesstraße 311 war am heutigen Dienstag gegen 1 Uhr der Grund für den Einsatz von Polizei und Tierrettung. Eine Zeugin meldete das Tier bei der Polizei Sigmaringen. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete das Pferd, wurde von den Polizisten aber nach einer kurzen Fahndung in Heudorf wiedergefunden. Da sich das Tier nicht einfangen ließ und zielstrebig in Richtung Rohrdorf trabte, begleiteten die Uniformierten den Schimmel mit dem Streifenwagen. Kurz vor Rohrdorf konnte ein Beamter das Pferd ergreifen und bis zum Eintreffen der Tierrettung festhalten. Die Tierrettung Oberschwaben nahm den ausgewachsenen Schimmel, dessen Besitzer noch unbekannt ist, in Obhut. Der Eigentümer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 47-jährigen Mann eingeleitet, der am Montag gegen 21 Uhr unter Alkoholeinwirkung mit seinem Auto im Stadtgebiet unterwegs war. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten auf der Rückbank seines Wagens diverse Spirituosen auffinden, sowie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen feststellen. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten untersagten dem 47-Jährigen die Weiterfahrt. Der Mann gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Trochtelfingen

Eisplatte rutscht von Fahrzeugdach

Glücklicherweise unverletzt blieben eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin und ihre Beifahrer am Montag gegen 8 Uhr auf der B 313 zwischen Trochtelfingen und Engstingen. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen in Richtung Engstingen, als ihr in einer langgezogenen Linkskurve ein weißer Kleinwagen entgegenkam. Vom Dach des vorbeifahrenden Pkw rutschte zu diesem Zeitpunkt eine Eisplatte, welche auf die Fahrzeugfront der 79-Jährigen fiel. Der bislang unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Trochtelfingen fort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Alb ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem unbekannten Pkw oder dessen Lenker machen können, sich unter Tel. 07129/93266-0 zu melden.

Gammertingen/Bad Urach

Polizei nimmt nach Einbruch Täter fest

Nach einem Einbruch in ein Geschäft in Kettenacker vor wenigen Wochen, bei dem bislang unbekannte Täter ein Schaufenster eingeschlagen und mehrere Motorsägen, einen Trennschleifer sowie ein Kettenschärfgerät im Gesamtwert von 1.800 Euro entwendet haben, gelang der Polizei nun die Festnahme eines mutmaßlich Tatbeteiligten. Über eine Online-Plattform hat ein 23-Jähriger versucht, den entwendeten Trennschleifer zu verkaufen. Ein Zeuge, der von dem Einbruch wusste, entdeckte das Gerät im Internet, täuschte Interesse daran vor und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen bei der Übergabe des Trennschleifers am Samstag in Bad Urach festnehmen. Im Fahrzeug des jungen Mannes fanden die Ermittler zudem sämtliches aus dem Einbruch stammendes Diebesgut, das sie beschlagnahmten. Nach Abschluss der Ermittlungen gelangt der 23-Jährige bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Bad Saulgau

Unbekannter fährt gegen Mauer

In die Mauer eines Anwesens in der Friedberger Straße ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 18.50 Uhr und 19.10 Uhr geprallt. Der Unbekannte, der der Spurenlage zufolge mit einem Lkw unterwegs gewesen sein dürfte, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Mauer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Fahrradfahrerin stürzt

Glück im Unglück hatte eine 52-jährige Fahrradfahrerin, die am Montag gegen 10.15 Uhr in der Sießener Straße von einem Pkw erfasst wurde. Die Radfahrerin befuhr die Straße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radschutzstreifen. Auf Höhe der Kreuzung mit der Goethestraße fuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer in die Sießener Straße ein, ohne der Radlerin die Vorfahrt zu gewähren. Bei der Kollision und dem nachfolgenden Sturz zog sich die 52-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand am Auto Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro, das Fahrrad blieb ersten Erkenntnissen zufolge unbeschädigt.

