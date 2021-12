Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Lastwagenfahrer verursacht hohen Sachschaden

Rund 22.000 Euro Sachschaden verursachte ein 65-jähriger Lastwagenfahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Süd und Ravensburg Nord. Nachdem ein Reifen an dem Lastwagen geplatzt war, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Er touchierte die Leitplanke und beschädigte das Bankett sowie eine Geschwindigkeitsanzeigetafel. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte auch hier das Bankett sowie eine weitere Leitplanke. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Lkws musste die rechte Fahrbahn zeitweise einspurig gesperrt werden. Der 65-Jährige blieb indes unverletzt.

Ravensburg

Illegaler Welpenhandel fliegt auf

Nach einem illegalen Welpenhandel ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Darmstadt. Ein 25-Jähriger aus Ravensburg war im Internet auf den Verkauf eines Rüden aufmerksam geworden und vereinbarte eine Übergabe, die am Sonntag letzter Woche in Frankfurt stattfand. Nach Erhalt des Vierbeiners und einer Anzahlung in bar wurde der 25-jährige Käufer jedoch misstrauisch. Der Zwergspitz wirkte deutlich jünger als acht Wochen und hatte keinen Saugreflex. Darüber hinaus fielen dem 25-jährigen Unstimmigkeiten beim Impfstatus des Tieres auf, weshalb er die noch ausstehende Zahlung des Restbetrags zunächst nicht veranlasste. Als der Verkäufer den 25-Jährigen am vergangenen Donnerstag dann an seiner Arbeitsstelle in Ravensburg aufsuchte und das Geld forderte, verständigte der Jüngere die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des Tatverdächtigen stießen die Beamten auf zahlreiche weitere sehr junge Hundewelpen, die offensichtlich viel zu früh vom Muttertier getrennt worden waren und mutmaßlich ebenfalls für den illegalen Verkauf vorgesehen waren. Bei den weiteren Ermittlungen, die aktuell noch andauern und durch die Polizei sowie das Veterinäramt geführt werden, ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass der 31-Jährige seit geraumer Zeit illegalen Handel mit Hundebabys betrieben hat. Der 31-Jährige muss mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Das zuständige Veterinäramt kümmerte sich um die jungen Tiere.

Bad Waldsee

Unbekannte legen Feuer in Tiefgarage

Nachdem unbekannte Jugendliche am vergangenen Samstag zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr in der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße ein Feuer entfacht haben, ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. An einem Betonstützpfeiler der Tiefgarage konnten Rußspuren festgestellt werden. Der verursachte Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Videoaufzeichnungen zufolge hielten sich zur Tatzeit drei Jugendliche an der Tatörtlichkeit auf. Einer der Tatverdächtigen hat blonde Haare und war mit einer rot-schwarzen Winterjacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/ 4043-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Wangen

Auffahrunfall auf der B 32

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am Montag gegen 11.15 Uhr auf der B 32 bei Wangen. Aufgrund von Straßenarbeiten war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wangen durch ein dort abgestelltes Fahrzeug der Straßenmeisterei verengt. Eine aus Richtung Ravensburg kommende 32-jährige Mercedes-Fahrerin unterschätzte beim Passieren der Engstelle die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Hyundai. Dessen 47-jährige Lenkerin wich aus und leitete eine Vollbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dies erkannte die nachfolgende VW-Fahrerin zu spät und fuhr dem Hyundai auf. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Isny

Brandalarm in Klinik

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei kam es am Montag gegen 11.15 Uhr in einer Klinik in Neutrauchburg. Grund für den ausgelösten Brandmelder war jedoch kein Feuer, sondern lediglich bei Reinigungsarbeiten entstandener Wasserdampf, der den Alarm ausgelöst hatte. Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Isny, die mit sechs Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften angerückt war, konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell