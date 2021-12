Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Drogenfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei einem 27-jährigen Pkw-Fahrer Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Polizisten eine Blutabnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Sollte das Ergebnis des Bluttests den Verdacht der Beamten bestätigen, kommen auf den 27-Jährigen neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister, sowie ein Fahrverbot zu.

Gammertingen

Autofahrer beleidigt Anwohner

Beinahe 2 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 44-jährigen Transporter-Fahrer an, der am Sonntag in der Eichendorfstraße unterwegs war. Dem Fahrer, der mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 30er-Zone unterwegs war, wurde von Anwohnern signalisiert, dass er langsamer fahren solle. Da der 44-Jährige die Anwohner daraufhin mit einer Geste beleidigte und kurze Zeit darauf abermals mit quietschenden Reifen die Straße entlangfuhr, kam es zum Streit zwischen den Parteien. Im Laufe des Streits soll sich der 44-Jährige in Gegenwart eines Kindes entblößt haben, woraufhin die Anwohner die Polizei verständigten. Die Polizisten trafen zuhause auf den Fahrer, der deutlich nach Alkohol roch. Aufgrund des eindeutig zu hohen Atemalkoholtest musste er in einem Krankenhaus zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Der 44-Jährige hat nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu rechnen. Sein Führerschein wurde durch die Beamten noch an Ort und Stelle einbehalten.

Herbertingen

18-Jährige mutmaßlich unter Drogen am Steuer

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau gegen eine 18-Jährige VW-Fahrerin eingeleitet, die am Sonntag gegen 22.30 Uhr mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hat. Auf der B 32 bei Herbertingen wurde die VW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung entdeckten die Polizisten bei ihr typische Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenvortest bei der Fahranfängerin verlief positiv auf THC. In der Folge musste die 18-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommen auch die Fahranfängerin neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister, sowie ein Fahrverbot zu.

Illmensee

Acker beschädigt

Bislang Unbekannte haben zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen einen Acker in der Sturmbergstraße mit einem Fahrzeug beschädigt. Die Täter fuhren mit einem mehrspurigen Fahrzeug tiefe Spurrillen in den aufgeweichten Erdboden, wobei die dort ausgebrachte Saat beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Einbruch

In einen türkischen Kiosk in der Straße "Am Pfarröschle" sind bereits am Mittwoch Einbrecher eingestiegen und haben Bargeld erbeutet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell