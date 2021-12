Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Samstag gegen 22.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Anton-Sommer-Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 31-Jähriger war im Außenbereich mutmaßlich mit den angestellten Türstehern aneinandergeraten. Nachdem er einen Stein in Richtung der beiden 35 und 38 Jahre alten Männer geworfen und ihnen gedroht haben soll, sei der Streit eskaliert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen alle drei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Friedrichshafen

Graffiti-Sprüher festgenommen

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte kommt auf einen 18-Jährigen zu, der am Sonntagabend im Stadtgebiet mehrere Graffitis gesprüht haben soll. Zeugen hatten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen gebracht, der eine goldfarbene Schmiererei an einer Hauswand in der Eugen-Bolz-Straße sowie einem Verkehrszeichen am Romanshorner Platz hinterließ. Die Beamten stießen im Stadtgebiet auf den 18-Jährigen und stellten ihn nach gescheitertem Fluchtversuch. Aufgrund von Farbantragungen an den Händen und einer bei ihm gefundenen Stofftasche mit Farbdosen erklärten die Polizisten ihm die vorläufige Festnahme. Gegen diese wehrte er sich mit aller Kraft und verletzte dabei zwei Beamte leicht.

Friedrichshafen

Mutmaßlich unter Drogen am Steuer

Ein Fahrverbot, Punkte im Verkehrssünderregister und ein empfindliches Bußgeld drohen einem 33-jährigen Autofahrer, der sich am Sonntagabend, mutmaßlich unter Drogen stehend, hinters Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle im Stadtgebiet stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 33-Jährigen fest. Da auch ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der Fahrer die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn an.

Meckenbeuren

Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich berauscht mit Pkw unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 38-jähriger Autofahrer rechnen, der am Sonntag gegen 14 Uhr ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter der Wirkung von Betäubungsmittel stehend, im Bereich Meckenbeuren unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte er sein Auto und versuchte offenbar so, der Polizeikontrolle zu entkommen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht der Drogenbeeinflussung, weshalb er die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten musste. Darüber hinaus ergaben weitere Nachforschungen, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Salem

Küchenbrand - Seniorin in Lebensgefahr

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste eine 79-jährige Frau am Sonntagmorgen in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrer Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen war. Ein Nachbar, der gegen 2 Uhr auf einen akustischen Brandmelder und Rauchgeruch aufmerksam geworden war, wählte umgehend den Notruf. Rasch angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich durch eine sofortigen Notöffnung Zutritt zur verrauchten Wohnung und brachten die Seniorin, die bereits bewusstlos in der Wohnung lag, ins Freie. Rettungskräfte reanimierten die Frau. Für ihren Hund kam jede Rettung zu spät. Er konnte nur noch tot aus der Wohnung gebracht werden. Die Brandursache ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Einsatzkräften des Rettungsdienstes samt Notarzt und der Polizei, war die Freiwillige Feuerwehr Salem mit rund 5 Fahrzeugen und über 20 Wehrleuten im Einsatz.

Frickingen

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Freitag und Samstagmittag in Altheim von der Fahrbahn abgekommen war und dabei ein aufgestelltes Ortsschild beschädigt hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer, der offenbar aus Richtung Hattenweiler unterwegs war, nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

