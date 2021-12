Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gewahrsam

Die Nacht zum Montag in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht hat ein 34-Jähriger, nachdem er in einer Gaststätte am Bahnhof negativ aufgefallen war. Der deutlich Betrunkene weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung des Personals zu gehen und zeigte sich auch der Polizei gegenüber aggressiv. Nach einem Atemalkoholtest und einer Untersuchung im Krankenhaus wurde er zum Ausnüchtern in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Ravensburg

Unfall in Schlierer Straße

Eine Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 22.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag in der Schlierer Straße kam. Die 50 Jahre alte Fahrerin eines Mini wollte von der Hohbeinstraße kommend nach links in Richtung Innenstadt fahren. Beim Einbiegen in die Schlierer Straße übersah sie einen 68-jährigen Mercedes-Fahrer, der nach Schlier unterwegs war. Die 67 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Am Mercedes entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes in der Nadlerstraße die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen stahl der Täter nichts aus dem Inneren des geparkten Citroen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Einbruch

In den Keller eines Wohnhauses eingestiegen ist ein Einbrecher am frühen Samstag im Bergweg. Der Täter drückte ein gekipptes Fenster auf und versuchte im Inneren eine Tür aufzuhebeln. Da ihm dies misslang, zerstörter er sowohl im Keller wie auch in einem auf dem Gelände befindlichen Gartenhaus einige Sicherungen. Während der Täter ohne Beute von Dannen zog, wird der durch ihn verursachte Sachschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Personen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Kißlegg

Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Unerlaubt eine Spritztour gemacht hat ein Dieb in der Nacht zum Sonntag mit einem Auto, das unverschlossen im Stolzenseeweg geparkt war. Der Täter nahm den blauen VW Golf ohne das Wissen der Besitzer und stellte ihn letztlich auf einem Verbindungsweg zwischen Ganszürnen und Unterriedgarten ab. Dort wurde er am nächsten Morgen durch einen Hinweis auf einen Aufruf der Autobesitzerin über die sozialen Medien gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, denen der blaue VW Golf oder ein verdächtiger Fußgänger im Stolzenseeweg oder im Bereich der Ortschaften Rötenbach, Unterriedgarten oder Speck in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Kißlegg

Fahrer unter Drogen

Wegen des Verdachts der Drogenfahrt ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg aktuell gegen einen 18-jährigen Fahranfänger. Während einer Verkehrskontrolle am Sonntag in Zaisenhofen waren den Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen aufgefallen, weshalb er in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben musste. Sollte diese den Verdacht der Beamten bestätigen, muss der 18-Jährige mit einer Anzeige, Punkten im Verkehrssünderregister sowie einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Baienfurt

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gelangte am Sonntag ein 17-Jähriger aus Baindt zur Anzeige. Bei dem Jugendlichen wurden während einer Durchsuchung mehrere Gramm Cannabisblüten in seiner Jacke gefunden und anschließend durch die Polizei beschlagnahmt. Polizeibeamte waren zuvor während ihrer Streifenfahrt in Baienfurt auf eine dreiköpfige Personengruppe aufmerksam geworden, da sich diese vor einem Gebäude aufhielt, welches der Polizei in jüngerer Vergangenheit immer wieder in Verbindung mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war. Während der anschließenden Personenkontrolle war dann das Cannabis bei dem Jugendlichen entdeckt worden. Eine Durchsuchung der weiteren Personen brachte keine weiteren Betäubungsmittel zum Vorschein. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Baienfurt

Musikbox gestohlen

Auf einer privaten Geburtstagsparty in einer Hütte in der Nähe der ehemaligen Papierfabrik in Baienfurt wurde in der Nacht vom 10. Dezember auf den 11. Dezember eine Musikbox im Wert von ca. 600 EUR entwendet. Nachdem den Feiernden das Fehlen der Musikbox am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr aufgefallen war, verständigten diese telefonisch die Polizei. Am Telefon gab ein Anrufer an, dass sich eventuell noch Tatverdächtige auf der Party aufhalten könnten. Diese Angabe bestätigte sich im weiteren Verlauf jedoch nicht. Laut den Partygästen wollten im Laufe des Abends unerwünschte Personen an der Feier teilnehmen, die aber weggeschickt wurden. Man vermute nun mögliche Tatverdächtige aus diesem Umfeld. Weitere Angaben dazu konnten die Anwesenden aber nicht machen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Isny

Streit während Geburtstagsfeier eskaliert Am vergangenen Wochenende ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Streit zwischen mehreren Beteiligten so eskaliert, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf ein Beteiligter ein Messer gezogen haben soll. Anlässlich ihres Geburtstages hatte eine 17-Jährige zu sich nach Hause eingeladen, um zu feiern. Im Laufe des Abends besuchten auch mehrere Personen, welche nicht eingeladen waren, die Feier. Gegen 00:30 Uhr soll sich dann ein Streit zwischen zwei Gästen entwickelt haben. Im Zuge dessen soll der 18-jährige Tatverdächtige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit an der Hand verletzt haben. Dieser musste in der Folge in einer Klinik behandelt werden. Gegen den 18-Jährigen, der beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife nicht mehr vor Ort war, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Wangen

Auffahrunfall endet mit zwei leicht Verletzten

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Sonntag gegen 16:30 Uhr an der Einmündung Mauthausstraße und B32 zwischen Schwarzenberg/Hergatz und Wangen. Ein PKW-Lenker befuhr die Mauthausstraße in Richtung B32. An der dortigen Einmündung musste er auf Grund des Verkehrs auf der B32 anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs übersah dies, wohl aus Unachtsamkeit. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 EUR. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges sowie seine Beifahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen.

