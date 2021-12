Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Schnell geklärt werden konnte eine Verkehrsunfallflucht am Samstagnachmittag gegen 15:25 Uhr in der Markstraße in Ravensburg. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Sprinter-Fahrer beim Rückwärtsausparken mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Pkw Alfa Romeo zusammenstieß und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtenden Sprinters, so dass ein 39-Jähriger als Fahrzeugführer ermittelt werden konnte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. An dem unfallbeschädigten Alfa Romeo entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro, am Sprinter ca. 150 Euro.

Kißlegg

Pkw überschlägt sich auf der BAB 96

Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki befuhr die BAB 96 in Richtung Lindau. Zwischen den Anschlussstellen Leutkirch Süd und Kißlegg geriet der Pkw bei Nässe auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw wurde zunächst von einem neben der Fahrbahn befindlichen Erdwall abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen konnten den Pkw ohne fremde Hilfe verlassen, jedoch wurde die 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden an einem Verkehrszeichen und Flurschaden von insgesamt ca. 500 Euro. Der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr rechnen.

Isny-Gumpeltshofen

Polizei sucht 17-Jährigen mit Hubschrauber

Zu einer größeren Suchaktion nach einem 17-Jährigen kam es in der Sonntagnacht gegen 02.00 Uhr im Bereich Isny-Gumpeltshofen. Ein 17-Jähriger aus der Gemarkung Leutkirch hielt sich auf einer Party im Weiler Gumpeltshofen auf und meldete sich telefonisch bei seiner Mutter, dass er abgeholt werden möchte. Nachdem der Jugendliche nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, suchte die Mutter zunächst selbständig nach ihrem Sohn. Da sie ihn weder auf der Party noch im näheren Umfeld auffinden konnte, verständigte sie die Polizei. Durch die Polizei wurde eine große Suchaktion angelegt, bei der Feuerwehr, DRK, spezielle Suchhunde, die Bergwacht und letztendlich auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Der Jugendliche konnte mit leichten Unterkühlungen gegen 09.00 Uhr durch Kräfte der Bergwacht in einem Weiler zwischen Eisenharz und Isny aufgefunden werden. Der Auffindeort befand sich ca. 6 Kilometer entfernt von der Party. Vermutlich hatte sich der alkoholisierte Jugendliche auf dem Weg zum Treffpunkt mit seiner Mutter verlaufen.

