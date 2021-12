Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Melungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bingen

50 000 Euro Schaden nach Gebäudebrand

Beträchtlicher Sachschaden entstand am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr bei einem Gebäudebrand in der Straße Leuteberg in Bingen. Handwerker waren mit Renovierungsarbeiten beschäftigt, bei denen auch ein Gasbrenner zum Einsatz kam. Hierbei entzündete sich die aus Holzfaser bestehende Außendämmung und fing Feuer. Der Brand breitete sich schnell in Richtung des Dachstuhls und den Innenbereich des Hauses aus. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Bingen und Sigmaringen am Einsatzort. Da ein Teil der Hausfassade entfernt, sowie ein Teil des Daches abgedeckt werden musste, erstreckte sich der Feuerwehreinsatz bis in die Abendstunden. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand. Insgesamt waren 76 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch ein Rettungswagen, die Notfallseelsorge und die Schnelleinsatzgruppe der Malteser aus Sigmaringen.

