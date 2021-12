Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Obereschach / Tettnang

Geschädigte zu gefährlichen Überholmanövern gesucht

Bereits am Donnerstag gegen 14:05 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Überholmanöver eines BMW Fahrers auf der B467 von Tettnang in Richtung Obereschach. Hierbei soll ein entgegenkommender Pkw, als auch ein grüner Lkw durch den schwarzen BMW möglicherweise gefährdet worden sein. Die Polizei konnte den 65-jährigen BMW Fahrer in Ravensburg kontrollieren. Die Polizei bittet den Fahrer des möglicherweise gefährdeten Pkw, sowie den Fahrer des grünen Lkw sich unter Telefon 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Betrunken am Steuer eingeschlafen

Ein Zeuge meldete am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr einen auffällig fahrenden Ford mit italienischer Zulassung. Kurz darauf meldete der Zeuge, dass der Pkw in der Boschstraße angehalten habe und der Fahrer augenscheinlich am Steuer eingeschlafen sei. Die Polizeibeamten erweckten den 60-jährigen Mann, dabei bemerkten sie Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung bei ihm. Der Verdacht bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest. Seinen Führerschein musste er vor Ort der Polizei übergeben und eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Bestätigt die Blutprobe den gemessenen Atemalkoholwert von ca. 2 Promille, muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

Isny

Nach Unfall abgehauen

Am Freitag nahm das Polizeirevier Leutkirch die Spuren an einer Unfallstelle auf der L 318, Höhe Rengers auf. Demnach war ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer von Leutkirch in Richtung Isny unterwegs. Etwa 200 Meter vor Rengers kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, welche dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden und seine Beteiligung anzuzeigen. Wann genau sich der Unfall ereignete, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Lastzug in Graben gerutscht

Die winterlichen Straßenverhältnisse am Freitagnachmittag wurden einem 33-jährigen Fahrer eines Lastzuges zum Verhängnis. Der Mann fuhr um 16:00 Uhr auf der L308 von Altusried in Richtung Wuchzenhofen. Im Kurvenbereich kurz vor Wuchzenhofen kam der 26 Tonnen-Lastzug in einer Gefällstrecke ins Rutschen und konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Erst ein Wassergraben beendete die Rutschpartie, wobei das Fahrzeug auf die Beifahrerseite umkippte. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus seinem Führerhaus befreien. Zur Bergung mussten zwei Kräne verständigt und vor Ort eingesetzt werden. Die L308 war zur Bergung bis gegen 21:00 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit Abbindearbeiten und Absperrmaßnahmen vor Ort tätig. Die Straßenmeisterei sperrte und leitete den Verkehr um. Erste Schätzungen geben den entstandenen Schaden am Lastzug mit 8000 Euro an. Der Fremdschaden an Verkehrseinrichtungen wird auf 500 Euro geschätzt.

Bad Wurzach

Randalierer in Bäckerei

Nachdem ein 25-jähriger Mann in einer Bäckerei in der Marktstraße randalierte und Geschirr zerstörte, schlug er einen 60-jährigen Kunden gegen dessen Hüfte. Der offensichtlich psychisch beeinträchtigte Mann verließ die Bäckerei und begab sich in einen nahegelegenen Drogeriemarkt, wo er einem Kunden ins Gesicht schlug. Ob dieser Kunde durch den Schlag Verletzungen erlitt, ist bisher nicht bekannt, da er die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei verlassen hatte. Der Bäckerkunde erlitt mit jetzigem Ermittlungsstand keine Verletzungen. Die Beamten des Polizeireviers Leutkirch nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und lieferten ihn in eine Spezialklinik ein. Zeugen und insbesondere der namentlich unbekannte Drogeriemarkt-Kunde werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell