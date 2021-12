Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Am Freitag stellten Beamte des Polizeipostens Pfullendorf im Rahmen einer Streifenfahrt mehrere Farbschmierereien im Innenstadtbereich fest. Die bisher unbekannten Täter beschmierten mittels Farbstift mehrere Verkehrszeichen in der Überlinger und der Adolf-Kolping-Straße, Info-, Schau und Werbekästen, sowie eine Bushaltestelle im selben Bereich. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 900 Euro geschätzt. Wann genau die Schmierereien angebracht wurden, kann bisher nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Tätliche Auseinandersetzung

Am Freitagabend, um 18:30 Uhr kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete zu einer Auseinandersetzung mehrerer Bewohner. Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich vier Personen in einem Zimmer der Unterkunft und konsumierten Alkohol. Aus bislang unbekanntem Grund kam es zum Streit in dessen Verlauf der 33-jährige Tatverdächtige ein Pfefferspray zieht und gegen die anderen Personen einsetzt, welche dadurch kurzzeitig Atemnot und eine starke Reizung der Augen verspürten. Den 21-, 25- und 32-jährigen Geschädigten gelang es den Mann aus dem Zimmer zu werfen, woraufhin er anfängt mit einem Stock auf Türen der Unterkunft einzuschlagen. Die Polizei traf den erheblich unter Alkoholeinwirkung stehenden Tatverdächtigen mit seinem Fahrrad vor der Unterkunft an. Die Beamten leiteten gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr ein. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Aufgrund seines labilen psychischen Zustandes musste er nach der Vorführung bei einem Arzt in eine Spezialklinik eingewiesen werden. Die Geschädigten bedurften nach bisherigen Erkenntnissen keiner weiteren medizinischen Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell