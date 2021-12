Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Alkoholkontrollen

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte das Polizeirevier Friedrichshafen Alkoholkontrollen durch. Hierbei fiel ihnen gegen 01:50 Uhr in der Meistershofener Straße ein E-Scooter Fahrer auf. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Mannes stellten sie bei ihm eine erhebliche Alkoholisierung fest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Ca. eine Stunde später kontrollierten sie in der Friedrichstraße einen 22-jährigen. Auch er war nach bisherigen Ermittlungen alkoholisiert mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Zur Feststellung des Blutalkoholgehaltes ließen die Beamten auch ihm eine Blutprobe entnehmen. Gegen beide Männer leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. An dessen Ende eine Geldstrafe und gegebenenfalls ein Fahrerlaubnisentzug stehen könnte.

Friedrichshafen

Zeugensuche - Autolack zerkratzt

Als ein 42-jähriger Autobesitzer am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr zu seinem in der Adelheidstraße abgestellten Auto zurück kehrte, fand er seinen 3er BMW beschädigt vor. Ein bisher unbekannter Täter hatte den orangefarbenen Lack an der Heckklappe zerkratz und offenbar einen Reifen zerstochen. Zeugen der Sachbeschädigung im Bereich der dortigen Cocktail Lounge werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Person zusammengeschlagen

Blutende Gesichtsverletzungen erlitt ein 25-jähriger Mann aus Markdorf, als er nach seinen Angaben vor einer Bar in der Ravensburger Straße von zwei unbekannten Täter zusammengeschlagen wurde. Obwohl sich in der Bar zur Tatzeit gegen 00:30 Uhr am Samstagmorgen noch Gäste befanden, hatte keiner die Tat, welche sich vor der Bar zugetragen haben soll, beobachtet. Die Befragung der Anwesenden durch die Polizei ergab keine weiteren Hinweise auf die zwei Täter. Auch die Fahndung im Stadtgebiet führte nicht zu deren Feststellung. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

