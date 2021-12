Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkener Autofahrer von Zeugen gestoppt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 59-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw im Bereich Sigmaringen unterwegs war, einen Zeugen gefährdete und im Anschluss die Polizisten beleidigte. Ein 19-jähriger Zeuge, der auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden war, stellte den Mann bei einem kurzen Stopp zur Rede. Der 59-Jährige setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Bingen fort, woraufhin der junge Mann, der vor dem Auto stand, zur Seite springen musste. Im weiteren Verlauf kam der Autofahrer nach rechts von der L 277 ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und fuhr sich fest. Zeugen konnten eine weitere Flucht in das angrenzende Waldgebiet verhindern und den alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der verständigten Beamten festhalten. Da ein Atemalkoholtest über 2,7 Promille ergab, musste der Fahrer die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Da er darüber hinaus auch die eingesetzten Beamten beleidigte, kommt eine weitere Anzeige auf ihn zu.

Bad Saulgau

Lkw gestreift

Nach einem Streifvorgang zweier Lkw am Donnerstag kurz nach 12 Uhr auf der L 280 zwischen Braunenweiler und Dürnau ermittelt die Polizei Bad Saulgau wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer, der mit einem Lkw mit grünem Planenaufbau unterwegs war, streifte einen entgegenkommenden Lkw beim Vorbeifahren am Außenspiegel und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls, oder Personen, die sonst sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug beschädigt

Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr einen auf dem Parkplatz in der Schloßbergstraße abgestellten Toyota angefahren und daraufhin das Weite gesucht hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen Verkehrsunfallflucht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 61-jährige Opel-Fahrerin rechnen, die am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Bolstern nach einem Verkehrsunfall einfach die Flucht ergriffen hat. Die Autofahrerin war von der Straße ins Bankett abgekommen, rutschte beim Gegenlenken über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Audi eines entgegenkommenden 63-Jährigen. Trotz eines Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro setzte sie ihre Fahrt unbehelligt fort. Der Audi-Fahrer nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Opel-Fahrerin ein und bitten nun Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder durch die Fahrweise der Frau behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

