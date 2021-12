Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ladendieb von Mitarbeitern wiedererkannt

Aufgeklärt werden konnte am Donnerstag ein Ladendiebstahl, der sich Ende November in einem Drogeriemarkt im Stadtgebiet ereignet hat. Damals hatte ein zunächst unbekannter Täter Waren im Wert von fast 700 Euro entwendet. Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstag nach dem Betreten des Drogeriemarktes von zwei Mitarbeitern wiedererkannt und daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Jugendliche ist den Angestellten nun erneut aufgefallen, weil er Diebstahlsicherungen an einem Parfüm entfernt hatte. Bei der Durchsuchung des Teenagers fanden die Polizeibeamten mehrere Plastiktüten mit Marihuana und beschlagnahmten diese. Der 17-Jährige gelangt nun unter anderem wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Schlier

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Einer 23-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen hat am Mittwoch kurz nach 13 Uhr ein Nissan-Lenker beim Ausfahren aus der Linsenbergstraße. Aufgrund der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40 Jahre alte Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Weingarten

Dachlawine beschädigt Pkw

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Donnerstagnachmittag nach dem Abgang einer Lawine in der Lazarettstraße an einem Pkw entstanden. Die Schneemassen vom Dach eines Gebäudes trafen das Fahrzeug, das in unmittelbarer Nähe des Hauses geparkt war, und schlugen die Frontscheibe ein. Die Polizei ruft im Hinblick auf den Temperaturanstieg am Wochenende Fahrzeuglenker und Fußgänger zu besonderer Vorsicht auf, da sich vermehrt Dachlawinen lösen können.

Fronreute

Mann spricht Kind an

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Hauptstraße in Blitzenreute einen 12-Jährigen angesprochen. Der Bub, der in Begleitung seines älteren Bruders unterwegs war, wurde von dem Unbekannten im Nacken und im Gesicht gepackt und in Richtung seines Fahrzeugs gezogen. Der Junge konnte sich aus dem Griff befreien und rannte mit seinem Bruder davon. Der Mann stieg indes wieder in seinen schwarzen Mercedes-Kombi mit SIG-Kennzeichen ein und fuhr in Richtung Staig davon. Hierbei beleidigte der Unbekannte die Jungen mit einer Geste. Er wird auf etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben und soll mit einer roten Jacke, einem schwarzen Pulli und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Unbekannte hatte einen Haarkranz aus braunem Haar und einen Ziegenbart. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Königseggwald

Mann schlägt Scheibe ein

Ermittlungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs hat die Polizei gegen einen 30-Jährigen eingeleitet. Der Mann ist am Donnerstag kurz nach 22 Uhr an der Anschrift seiner getrenntlebenden Frau aufgetaucht und hat eine Scheibe eingeschlagen, um so in das Haus zu gelangen. Die 25-Jährige flüchtete sofort und suchte Hilfe bei einer Bekannten, die die Polizei verständigte. Der 30-Jährige verfolgte seine Ex-Frau zunächst und suchte dann das Weite. Beamte des Polizeireviers Weingarten konnten den alkoholisierten Mann im Ortsgebiet antreffen. Aufgrund einer Schnittverletzung, die er sich beim Einschlagen der Scheibe zugezogen hatte, wurde der Tatverdächtige vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Weil weitere Störungen durch den 30-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnten, musste der Mann den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Auf ihn kommen nun neben den Strafanzeigen auch die die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung zu.

Bad Waldsee

Beim Rangieren Fahrzeug beschädigt und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat der Polizeiposten Bad Waldsee gegen einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer eingeleitet, der am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr einen VW Polo angefahren hat. Der Polo stand zum Unfallzeitpunkt in der Alois-Lang-Straße. Der Unbekannte prallte gegen die hintere rechte Seite des Wagens und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter Tel. 07522/4043-0 erbeten.

Aulendorf

Unfallflucht - Polizei sucht nach Verursacher

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Poststraße verursacht. Der Unbekannte touchierte auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen Mercedes-Benz und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Aulendorf

Fahrzeug übersehen - eine Verletzte

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der Straße "Alte Kiesgrube" mit der Waldseer Straße ereignet hat. Eine 24-jährige VW-Lenkerin wollte in die Waldseer Straße einbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stoppte ein Fahrzeuglenker und ließ die Frau einfahren. Diese übersah jedoch den Suzuki einer 66-Jährigen auf der Gegenfahrspur und kollidierte mit diesem. Der Suzuki wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Böschung geschleudert. Die 66-Jährige wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht.

Wangen

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstag kurz nach 6.30 Uhr der 22 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters nach einem Verkehrsunfall auf der A 96 in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann war nach einem Überholvorgang zwischen den Anschlussstellen Neuravensburg und Wangen-West beim Wiedereinscheren auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Sein Peugeot Boxer drehte sich in der Folge und kam von der Fahrbahn ab. Die Front des Fahrzeugs stach in die dortige Böschung ein. An dem nicht beladenen Transportfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

Wangen

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen eine 30 Jahre alte Autofahrerin eingeleitet, die am Donnerstag kurz nach 14 Uhr mit ihrem Gespann in der Praßbergstraße einen geparkten Pkw beschädigt hat. Im Anschluss entfernte sich die Frau, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Durch den Hinweis eines Zeugen konnte die Polizei die 30-Jährige als Unfallverursacherin ermitteln. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Fußgängerin von betrunkener Autofahrerin erfasst

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 60 Jahre alte Fußgängerin, als sie am Donnerstag gegen Mitternacht von einer 21-jährigen Mitsubishi-Lenkerin erfasst wurde. Die Frau überquerte zum Unfallzeitpunkt zu Fuß die Praßbergstraße auf Höhe der Pfannerstraße. Die 21-Jährige versuchte bei Erkennen der Frau, ihr Fahrzeug abzubremsen und der Fußgängerin auszuweichen. Dennoch kollidierte sie mit der 60-Jährigen, die in der Folge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei der jungen Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil ein Alkoholtest weit über ein Promille ergab, musste die 21-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten stellten den Führerschein der jungen Frau sicher und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Vogt

Pkw verkeilt sich bei Unfall mit Schneepflug

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 5.30 Uhr auf der L 324 Höhe Moser. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Schneepflugs querte die Landesstraße und übersah dabei den VW Golf einer 26-Jährigen, die in Richtung Vogt unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung kam die Frau auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte gegen den Lkw. Ihr VW verkeilte sich derart unter dem Schneepflug, dass Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr diesen bergen mussten. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im weiteren Verlauf um den Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. An dem Schneeräumfahrzeug entstand unterdessen ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Bodnegg

Spiegel streifen sich - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge haben sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der L 326 zwischen den Abzweigungen Prestenberg und Unterwagenbach gestreift. Am BMW einer 60-Jährigen entstand dadurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der bislang unbekannte andere Unfallbeteiligte setzt seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker kollidierte am Donnerstag zwischen 6.30 und 17.30 Uhr in der Landhausstraße mit einen VW-Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund des Beschädigungsbilds geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem blauen Pkw unterwegs war, der vermutlich am Fahrzeugheck Beschädigungen aufweisen dürfte. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

