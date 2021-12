Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer erwischt

Über 1,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 19-jährigen VW-Fahrer an, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr im Bereich der Kitzenwiese kontrollierten. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Ermittler untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 19-Jährigen ein.

Meckenbeuren

Frontal kollidiert

Erheblicher Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in der Karlstraße ereignete. In einer schwer einsehbaren Kurve stieß ein 41-jähriger BMW-Lenker frontal mit dem Mercedes Sprinter eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden 42-Jährigen zusammen. Am BMW X5 entstand etwa 10.000 Euro, am Sprinter rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Seniorin kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab

Gesundheitliche Probleme einer 81-jährigen Dacia-Fahrerin waren mutmaßlich die Ursache für den Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Oberdorfer Straße ereignet hat. Die Seniorin war in Richtung der Kanalstraße unterwegs und kam im Bereich der Einmündung nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr zwei Verkehrszeichen und blieb mit ihrem Wagen in einer Böschung stehen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine nahegelegene Klinik. Der Gesamtsachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Neben der Polizei und Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr Langenargen am Einsatzort.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Teuringer Straße / Meersburger Straße. Eine 62-jährige Suzuki-Lenkerin fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Markdorf ein und übersah dabei den Mercedes eines von rechts kommenden 30-Jährigen, der in die Teuringerstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der Sachschaden wird an beiden Fahrzeugen auf jeweils rund 3.000 Euro beziffert.

Tettnang / Deggenhausertal

Bäume stürzen unter Schneelast auf Fahrbahn

Auch nach dem ersten starken Wintereinbruch sorgte der Schnee für Unfälle. Mehrere Bäume brachen aufgrund der Schneelast zusammen. Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr stürzte zwischen Kressbronn und Tettnang ein Baum auf die Bundesstraße 467. Der 25-jährige Fahrer eines Daimler konnte einen Zusammenstoß trotz Brems- und Ausweichmanöver nicht verhindern. Auch im Deggenhausertal kollidierte eine 34-jährige KIA-Lenkerin gegen 7.30 Uhr mit einem zwischen Autenweiler und Untersiggingen auf der Kreisstraße 7744 liegenden Baum. Während an den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, blieben die beiden Beteiligten glücklicherweise unverletzt. Um den großen Laubbaum auf der Bundesstraße kümmerte sich letzten Endes die Freiwillige Feuerwehr Tettnang. Für die Aufräumarbeiten musste die Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Überlingen

Betrunkene Autofahrer gestoppt

Nachdem zwei Männer im Alter von 43 und 55 Jahren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beide betrunken mit ihren Autos unterwegs waren, ermittelt die Polizei Überlingen nun strafrechtlich gegen sie. Der Jüngere wurde gegen 21.30 Uhr im Bereich Frickingen kontrolliert und pustete 1,9 Promille, der im Bereich Owingen gestoppte 55-Jährige war mit über 1,7 Promille ebenfalls erheblich alkoholisiert. Beide mussten die Beamten zur Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben. Auf sie kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Überlingen

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen in der Straße Zum Degenhardt geparkten Hyundai Santa Fe angefahren hat und danach einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Der Sachschaden am Hyundai wird auf rund 7.500 Euro beziffert. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich beim Unfallverursacherfahrzeug um einen Lastwagen der Marke Mercedes-Benz gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Unfall im Kreisverkehr

Rund 8.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Daisendorfer Straße. Eine 85-jährige VW-Lenkerin fuhr von Daisendorf kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den vom Allmendweg kommenden Skoda eines 59-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Im Kreisverkehr stießen die Fahrzeuge in der Folge zusammen. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 3.000 Euro, am Skoda etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell