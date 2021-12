Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und dem Polizeipräsidium Ravensburg vom 10.12.

Fronreute/ Landkreis Ravensburg (ots)

Nach umfangreichen Unfallermittlungen - Belohnung ausgesetzt

Die Ermittlungen rund um den tödlichen Verkehrsunfall, bei dem am Samstag den 6.11. auf der Landesstraße zwischen Fronhofen und Baienbach ein 35-Jähriger bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt und im Anschluss zurückgelassen wurde (wir berichteten) dauern an. Seit über vier Wochen arbeitet die Ermittlungsgruppe, bestehend aus über 30 Beamtinnen und Beamten der Verkehrs- und Kriminalpolizei, auf Hochtouren und hat zwischenzeitlich weit über 1000 Überprüfungen getätigt. Leider führte bislang keine zum gewünschten Erfolg. Noch immer sucht die Polizei nach dem flüchtigen Autofahrer sowie dessen Wagen, bei dem derzeit davon ausgegangen wird, dass es sich vermutlich um einen roten Renault, Citroen, Peugeot oder Fiat des Baujahres 2003 oder älter gehandelt hat. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug auch um ein anderes Fahrzeugmodell handeln könnte. Deshalb bitten wir weiterhin um jeden noch so vagen Hinweis!

Das Polizeipräsidium Ravensburg hat nun eine Belohnung von 3.000 Euro für Informationen ausgelobt, die zur Ermittlung des flüchtigen Unfallverursachers führen. Hinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332,

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

