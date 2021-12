Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw schleudert gegen Ampel

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Messestraße wurde eine Person leicht verletzt. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer geriet bei Schneefall ins Schleudern und prallte in der Folge gegen einen Ampelmast. Nach dem wuchtigen Aufprall kam der Wagen auf der Seite zum Liegen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein 43-jähriger Beifahrer musste vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr einen in der Oberhofstraße geparkten Audi angefahren. Weil der verantwortliche Fahrer danach einfach das Weite suchte ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nachdem ein Unbekannter am Mittwochmorgen einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße geparkten Audi Q5 angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der angerichtete Schaden, der gegen 9.45 Uhr festgestellt wurde, beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass der Flüchtige mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen

Glück im Unglück hatte ein 30-jähriger Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K7729 bei Batzenweiler. Er war in Richtung Ellenweiler unterwegs und verlor bei schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam er nach links von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und kam mehrere Meter neben der Fahrbahn in einer Apfelplantage zum Stehen. Der 30-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen, an dem geschätzt 10.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tettnang

20.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Weil ein Ford-Transit-Fahrer am Mittwochabend offenbar ein Stoppschild übersehen hat und in der Folge ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich der L 326 mit der K 7712 zwischen Krumbach und Prestenberg einfuhr, verursachte er einen Verkehrsunfall. Der 21-Jährige kollidierte dem Skoda eines 52-Jährigen, der von Obereisenbach in Richtung Bodnegg unterwegs war. Während am Ford Transit ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand, wird dieser am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf rund 12.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Tettnang

Unfall mit zwei Verletzten

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Hopfensteige ereignet hat. Ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer war von Tettnang-Brünnensweiler in Richtung Siggenweiler unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet er auf abschüssiger, schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem Ford eines entgegenkommenden 66-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit wurden abgeschleppt.

Immenstaad

Kontrolle über Pkw verloren - Totalschaden

Den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Immenstaad unterwegs, verlor bei Schneematsch die Kontrolle über seinen Wagen und prallte dabei mehrfach gegen die beidseitigen Leitplanken. Während der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Mercedes.

Meckenbeuren

Fußgängerin von Pkw erfasst

Mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste eine 23-jährige Fußgängerin, die am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Hauptstraße von einem Pkw erfasst worden ist. Der 47-jährige Mercedes-Lenker fuhr bei Grünlicht von der Daimlerstraße nach links in die Hauptstraße und übersah dabei die junge Frau, die ebenfalls bei Grün über die Straße lief. Die 23-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte in der Folge zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand rund 4.000 Euro Sachschaden.

Meckenbeuren

In Gegenverkehr gerutscht - drei Verletzte

Bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Daimlerstraße wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 27-jährige Mazda-Lenkerin war auf schneebedeckter Fahrbahn in Richtung Tettnang unterwegs. In einer Kurve brach ihr Pkw-Heck aus, geriet auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Infolge der Kollision erlitten sowohl die Unfallverursacherin als auch die 63-jährige Toyota-Fahrerin und deren 27-Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden.

Eriskirch

Betrunken Unfall verursacht

Nachdem ein deutlich alkoholisierter 63-jähriger Honda-Fahrer am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Greuther Straße in Schlatt einen Verkehrsunfall verursachte, hat die Polizei Friedrichshafen ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Mann geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Opel einer entgegenkommenden 42-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigte der Atemalkoholtest beim Unfallverursacher über 1,9 Promille an. Der 63-Jährige musste die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sie behielten seinen Führerschein ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Meckenbeuren

Adventskranz löst Brandalarm aus

Ein rauchender Adventskran, der einen Brandmelder auslöste, war am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei bei einer Firma in der Käthe-Paulus-Straße. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war der angebrannte Kranz ins Freie entsorgt worden, weshalb die etwa 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren und die Polizei nach kurzem Lüften des Eingangsbereichs wieder abrücken konnten. Es entstand kein Sachschaden.

Obereisenbach

Pkw fährt gegen umgestürzten Baum

Mit einem Baum, der aufgrund der Schneelast auf die Bodnegger Straße gestürzt war, ist am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr ein 46-jähriger BMW-Fahrer kollidiert. Der Autofahrer war in Richtung Tettnang unterwegs und hatte das Hindernis zu spät erkannt, woraufhin es zum Unfall kam. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 46-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Hagnau

Pkw überschlägt sich im Straßengraben

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 34-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf der K 7746 zwischen Hagnau und Ittendorf ereignete. Bei schneebedeckter Fahrbahn kam der Audi nach rechts von der Straße ab. Der Wagen rutschte einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 34-Jährige konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, sein Wagen hingegen musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

