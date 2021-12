Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Widersprüchliche Aussagen nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr in der Bahnhofsstraße entstand am Mittwochabend ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro. Auf bislang ungeklärte Weise stießen der 50-jährige Fahrer eines Audi und eine 23 Jahre alte VW-Lenkerin gegen 20 Uhr zusammen. Da sich b eide Unfallbeteiligten bei der Schilderung des Unfallhergangs widersprachen, sucht die Polizei Ravensburg Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Mit Sommerreifen unterwegs - Unfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Adelsreuter Straße. Ein 50-Jähriger hatte beim Rückwärtsfahren mit seinem Schneeräumfahrzeug den Fiat eines 65-Jährigen übersehen. Während am Räumfahrzeug kein Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Pkw auf rund 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass am Fiat Sommerreifen montiert waren, weshalb den 65-Jährigen nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg erwarten.

Weingarten

Betrunken am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife bei der Kontrolle eines 55-jährigen Autofahrers am Mittwoch kurz nach 20 Uhr im Stadtgebiet entgegen. Weil ein Atemalkoholtest weit über ein Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 55-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Berg

Feuerwehr befreit Frau aus Fahrzeug

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 8.30 Uhr auf der L 291 musste die Freiwillige Feuerwehr Berg die 18-jährige Unfallverursacherin aus ihrem Wagen befreien. Die junge Frau geriet zwischen Baienbach und Ettishofen in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn mit ihrem Opel ins Schleudern. Das Fahrzeug kam in der Folge von der Fahrbahn ab und blieb in der angrenzen Wiese auf der Fahrerseite liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die mittelschwer verletzte Frau in eine Klinik. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen, an dem ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand.

Berg

Unfall aufgrund Glatteis

Auf eisglatter Fahrbahn ist am Mittwoch kurz nach 12 Uhr ein 75 Jahre alter Volvo-Fahrer zwischen Berg und Tiergarten mit dem entgegenkommenden Seat einer 53-Jährigen kollidiert. Der Senior kam auf der abschüssigen Strecke mit seinem Wagen ins Rutschen und stieß frontal mit dem Seat zusammen. Die 53-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Aulendorf

Fahrzeuggespann prallt in Gegenverkehr

Ein mit Sommerreifen ausgerüsteter Tandemanhänger, der an einem Peugeot angehängt war, hat am Mittwoch kurz vor 12 Uhr in der Mockenstraße für einen Unfall gesorgt. Der 23 Jahre alte Fahrer des Gespanns bog von der Saulgauer Straße auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts ab. Beim Abbiegevorgang geriet der Anhänger ins Schleudern und zog das Heck des Peugeot auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Gespann mit dem Mini einer 52-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. Den 23-Jährigen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Wolpertswende

Fahrzeuge stoßen frontal zusammen

Mutmaßlich mit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit war am Mittwoch gegen 12 Uhr ein 34-jähriger Tesla-Fahrer unterwegs, als er in der Weingartener Straße ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 76-Jährigen zusammenstieß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Den 34-Jährigen erwartet nun ein gehöriges Bußgeld.

Bad Waldsee

Pkw rutscht in Gegenverkehr - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch kurz vor 12 Uhr auf der L 300 zwischen Haidgau und Haisterkirch ereignete. Eine 28-jährige Ford-Fahrerin rutschte auf der abschüssigen Straße in den stehenden VW einer 29-Jährigen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Drei verletzte Personen bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 7 Uhr auf der K 7941 zwischen Bad Waldsee und Reute wurden drei Personen teils schwer verletzt. Eine 18-jährige Mazda-Fahrerin kam auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenspur. Dort prallte sie zunächst gegen den Ford einer entgegenkommenden 53-Jährigen und kollidierte in der Folge frontal mit dem VW Touran eines 57-Jährigen, der hinter dem Ford fuhr. Die 18-Jährige Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, ihre 26-jährige Beifahrerin sowie der 57-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Sowohl am Mazda als auch am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 15.000 Euro, der Sachschaden am Ford kann noch nicht beziffert werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Waldburg

Mit Mischbereifung von Fahrbahn abgekommen

Ein 45 Jahre alter Opel-Lenker ist am Mittwoch kurz vor 12 Uhr auf der K 8040 zwischen Siebratsweiler und Waldburg auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro, der Mann blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass der 45-Jährige nur auf der Hinterachse Winterreifen aufgezogen hatte, die Vorderräder waren mit Sommerreifen bestückt. Den Mann erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrssünderregister.

Leutkirch

Zusammenstoß zweier Sattelzüge

Bei einer Kollision zweier Sattelzüge am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der A 96 entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Ein 41 Jahre alter Lastwagen-Lenker befand sich mit seinem Fahrzeug auf der Überholspur zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch Süd. Ein 38-Jähriger scherte mit seinem Sattelzug ebenfalls zum Überholen aus, ohne dies anzukündigen. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte der 41-Jährige ein Zusammenstoß mit dem Sattelzug-Heck nicht verhindern. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Aitrach

Feuerwehreinsatz zur Bergung einer Pkw-Fahrerin

Großes Glück hatte am Mittwochvormittag kurz nach 10.30 Uhr eine Mazda-Fahrerin, die aufgrund von Schneeglätte gleich zweimal von der Fahrbahn abkam. Beim Befahren der K 7927 von Haslach in Fahrtrichtung Mooshausen geriet sie zunächst in einer Rechtskurve ins Schleudern, prallte mit ihrem Pkw gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand und wurde durch die Kollision nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Von dort rutschte ihr Pkw in eine Wiese und kam zum Stehen. Durch den Unfall verkeilte sich die Fahrzeugtür derart, dass sich die 44-Jährige nicht mehr allein aus ihrem Fahrzeug befreien konnte und von der Feuerwehr geborgen werden musste. Danach wurde die leichtverletzte Pkw-Lenkerin zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst kam es kurzzeitig zu einer Komplettsperrung der Fahrbahn zwischen Haslach und Mooshausen.

Bad Wurzach

Unbekannter durchbohrt Pkw-Reifen

Auf bislang nicht abschließend geklärte Weise beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zwei Reifen eines Land Rovers. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem freizugänglichen Parkplatz einer Autowerkstatt in der Riedstraße geparkt. In jedem der beiden Reifen konnte jeweils ein Loch festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

