Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Wald

19-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Rund 6.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der K 8273 zwischen Wald und Glashütte ereignet hat. Durch Schneematsch auf der Mitte der Fahrbahn musste ein 19-jähriger VW-Lenker nach rechts korrigieren. Durch die schnelle Lenkbewegung rutschte der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen. Um ein Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern, lenkte er gegen, sodass der Wagen die Gegenfahrbahn überquerte, sich überschlug und in der angrenzenden Wiese liegen blieb. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb der 19-Jährige unverletzt.

Sigmaringen

Mit Sommerreifen durch den Schnee

Mit einer Anzeige wegen falscher Bereifung bei winterlichen Verhältnissen, einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg muss ein 36-jähriger Renault-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.15 Uhr im Franziskanerweg rechnen. Der Unfallverursacher befuhr die schneebedeckte und winterglatte Straße mit Sommerreifen in Richtung Schmeierstraße und musste aufgrund von Gegenverkehr hinter einem geparkten Mazda rechts anhalten. Beim Bremsen geriet der Renault-Fahrer durch seine Sommerbereifung im Gefälle ins Rutschen und stieß mit dem entgegenkommenden Dacia eines 33-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde er abgewiesen und auf den parkenden Mazda geschleudert. Die Fahrzeuge kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen, sodass ein Passieren der Straße nicht mehr möglich war. An dem Auto des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf gut 10.000 Euro.

Stetten am kalten Markt

Pkw kollidiert mit Baum

Aufgrund schneeglatter Fahrbahn geriet ein 18-jähriger BMW-Fahrer mit seinen vier Mitfahrern am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Hardtstraße im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die seitliche Schleuderbewegung wurden zwei Mitfahrer leicht verletzt. Der junge Fahrer und zwei 19-jährige Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Laiz

Mann fährt gegen Schuppen

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro hat ein 48-jähriger Audi-Fahrer am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Meßkircher Straße, Einmündung Oberer Paulter Weg, mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit verursacht. Der Mann fuhr in Richtung Laiz hinter einer 31-jährigen Opel-Lenkerin. Als diese kurz nach dem Ortseingang Laiz nach rechts abbiegen wollte, erkannte der 48-Jährige die Situation zu spät und konnte witterungsbedingt nicht mehr rechtzeitig anhalten. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte er nach rechts, wobei er dennoch mit dem Opel zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß wurde sein Auto abgewiesen und er fuhr mit ungebremster Geschwindigkeit in ein angrenzendes Grundstück. Hierbei wurden eine Hecke und ein Holzschuppen beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

Veringenstadt

Audi-Lenkerin rutscht gegen Lkw

Glück im Unglück hatte eine 31-jährige Audi-Fahrerin am Mittwoch gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Königsgasse mit der Jungnauer Straße. Die Frau bremste an der Einmündung stark ab, um einem 49 Jahre alten Lkw-Fahrer die Vorfahrt zu gewähren. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn geriet der Pkw ins Rutschen und stieß mit dem Lkw zusammen. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Lkw Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Pfullendorf

Pkw überschlägt sich

Mit leichten Verletzungen musste am Donnerstag gegen 3.45 Uhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie mit ihrem Fahrzeug von der schneebedeckten L 268 bei Pfullendorf abgekommen ist und sich überschlagen hat. Der Sachschaden am Auto kann noch nicht beziffert werden, ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Wagens.

Mengen

Kleinstunfall

Bei der Kollision eines Lkw mit einem Pkw ist am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Alten Straße ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer wollte aus einem Grundstück in die Alte Straße einfahren. Hierbei übersah er eine von links kommende 46-jährige Citroen-Lenkerin und stieß mit ihr zusammen. Es wurde niemand verletzt.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von gut 12.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß zweier Pkw am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Paradiesstraße entstanden. Ein 66-jähriger Jeep-Lenker wollte den dortigen Parkplatz verlassen und nach links in die Paradiesstraße einfahren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 36-jährige Skoda-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Fußgängerinnen angefahren

Glück im Unglück hatten zwei Mädchen am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Gartenstraße, als sie an einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst wurden. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer erkannte die 10- und 12-jährigen Mädchen zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem wurden die Kinder von dem Wagen erfasst und leicht verletzt. Am Auto des Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Pfullendorf

Auto rutscht in Bachlauf

Rund 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr auf der L 268 zwischen Mottschieß und Habsthal. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und landete in einem Bachlauf. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell