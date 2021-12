Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer nötigt Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Nachdem ein 32-jähriger Fahrer eines Tanklastwagens am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Autobahn 96 und Friedrichshafen durch aggressive Fahrweise negativ aufgefallen war, ermittelt die Polizei wegen Nötigung. In Richtung Friedrichshafen fahrend soll er mehreren Verkehrsteilnehmern dicht aufgefahren sein. Dabei habe er die Lichthupe betätigt und sei mehrfach über die Mittellinie ausgeschert. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung konnte den 32-Jährigen stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein uns suchen nun Verkehrsteilnehmer, denen der Tank-Lkw mit ausländischer Zulassung aufgefallen ist oder die durch die Manöver genötigt oder gar gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

E-Bikes aus Kellerräumen gestohlen

Zwei Elektrofahrräder haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag aus einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße gestohlen. Die Täter brachen die Eingangstür zum Treppenhaus auf und nahmen die Räder aus den Kellerräumlichkeiten mit. Während der Diebstahlschaden auf über 2.000 Euro beziffert wird, beläuft sich der Sachschaden an der Haustür auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Verkehrskontrolle

Die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen, nachdem sie einen 33-jährigen Autofahrer am Montagabend auf der Bundesstraße 30 bei Lochbrücke gestoppt hatten. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten starker Marihuana-Geruch im Fahrzeug auf, des Weiteren stand der Mann mutmaßlich unter Betäubungsmittel-Einfluss. Nach der Durchsuchung des Fahrzeugs, bei der die Ermittler mehrere Gramm des illegalen Rauschmittels auffanden, folgte für den 33-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Ihm droht nun, neben dem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Anzeige wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 15.15 Uhr und 15.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße einen geparkten Seat Ibiza angefahren und sich danach nicht um den Schaden gekümmert hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der Seat-Fahrer stellte zunächst lediglich fest, dass der links neben ihm geparkte Wagen sehr dicht an seinem Fahrzeug stand, woraufhin er wegfuhr. Erst später erkannte er den erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, der sich von der Fahrertür bis ans Heck erstreckte. Er verständigte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und nun sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegennimmt.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet

Rund 13.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr an der Einmündung Tettnanger Straße / Hauptstraße ereignet hat. Ein 21-jähriger Ford-Lenker wollte die Hauptstraße in eine gegenüberliegende Hofeinfahrt kreuzen. Bei hohem und teilweise stockendem Verkehrsaufkommen fuhr er los und kollidierte mit dem aus Richtung Ravensburg nahenden Opel eines 53-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Infolge der wuchtigen Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 6.000 Euro, am Opel etwa 7.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben den jetzigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Überlingen

Laderampe gestreift

Ein 70 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Parkplatzausfahrt eines Baumarkts in der Lippertsreuter Straße die geöffnete Ladeklappe eines geparkten Liefer-Lkw übersehen. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstanden Kratzer auf der kompletten Beifahrerseite des Pkw, der Lkw blieb unbeschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 4.500 Euro beziffert.

Überlingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr im Oberriedweg ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Eine unbekannte Autofahrerin fuhr vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Oberriedstraße ein und touchierte dabei den Ford Mondeo einer 40-Jährigen, die ebenfallsauf den Parkplatz einfahren wollte. Trotz des dabei entstandenen Sachschadens im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich setzte die Unbekannte ihre Fahrt einfach fort. Die Frau hinterm Steuer wird als 55 bis 60 Jahre alt beschrieben. Sie trug offene, schulterlange blonde Haare und war mit einem gelben oder goldfarbenen Kleinwagen unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit einem Mazda aufgefahren ist ein 18-jähriger Twingo-Lenker am Dienstag gegen 21.30 Uhr an der Einmündung der Abfahrt B 31 zur Aufkircher Straße. Der vorausfahrende 63-Jährige musste an der Einmündung verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der Unfallverursacher nicht, sodass die Autos in der Folge wuchtig zusammenstießen. Am Twingo entstand etwa 5.000 Euro, am Mazda rund 3.000 Euro Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Markdorf

Vorfahrt missachtet - 16-Jährige bei Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von geschätzt 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Schillerstraße zur Kreuzgasse ereignet hat. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW-Transporter auf die Kreuzgasse ein und nahm einem von links kommenden 49-jährigen Mercedes-Lenker die Vorfahrt. Infolge der Kollision im Einmündungsbereich klagte die 16-jährige Beifahrerin im Mercedes über Schmerzen. Am Wagen des 49-Jährigen entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Pkw des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Markdorf

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden entstand am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Zeppelinstraße / Riedheimer Straße. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Mazda von der Riedheimer Straße kommend auf den Kreisverkehr zu und nahm dem 62-jährigen Stadtbus-Lenker, der den Kreisverkehr in Richtung Markdorf verlassen wollte und auf dem Rechtsabbiegestreifen fuhr, die Vorfahrt. In der Folge stieß der Mazda mit dem Bus zusammen. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

