Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw-Gespann kommt von Fahrbahn ab

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 83-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Nollhof und Sigmaringen am Dienstag gegen 10 Uhr. Der Mann befuhr mit seinem Suzuki samt Anhänger das vierspurig ausgebaute Teilstück der B 313/B 32 in Richtung Sigmaringen, als er aufgrund plötzlich auftretender Glätte ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Pkw-Gespann rutschte mehrere Meter auf dem Grünstreifen weiter und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Inneringen

Technischer Defekt - Brandalarm

Ein Brandalarm in einer Wohnung im Lerchenweg war am Montag gegen 18.40 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr Sigmaringen und der Polizei. Ein 41-Jähriger alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er durch einen Rauchmelder auf einen Kabelbrand im Bad der Wohnung aufmerksam wurde. Ein Defekt am Heizgerät soll der Auslöser für den Brand gewesen sein. Es wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Bingen

Pkw kollidiert mit Schrank

Ein verlorener Schrank auf der L 277 zwischen Bingen und Sigmaringen war am Dienstag gegen 12.30 Uhr der Grund für einen Unfall. Ein 69-jähriger Citroen-Fahrer hatte die Ladung auf seinem Anhänger unzureichend gesichert und verlor während der Fahrt einen kleinen Schrank. Ein in diesem Moment entgegenkommender 58-jähriger Dacia-Lenker versuchte noch rechtzeitig zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Schrank nicht vermeiden. Am Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Bad Saulgau

Heckscheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag die Heckscheibe eines Autos vor einem Wirtshaus in der Paradiesstraße beschädigt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Ostrach

Anhänger kollidiert mit Steinmauer

Auf etwa 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstag gegen 17.45 Uhr an einer Steinmauer in der Weiherstraße entstanden ist. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte beim Abbiegen in die Albert-Reis-Straße mit seinem Gespann die Mauer eines Anwohners und flüchtete. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Unfallflucht. Bei dem Anhänger soll es sich um einen Spezialaufbau für Gerüste handeln. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Unter Drogen am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Bronnenstraße stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei einem 21-jährigen Opel-Fahrer Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Der Mann war aufgrund eines missachteten Überholverbots von den Polizisten gestoppt worden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Seine Fahrt durfte der junge Mann nicht fortsetzen. Sollte das Ergebnis des Bluttests den Verdacht der Beamten bestätigen, kommen auf den 21-Jährigen neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister, sowie ein Fahrverbot zu.

Pfullendorf

19-Jähriger verursacht betrunken einen Unfall

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf gegen einen 19-jährigen Renault-Fahrer eingeleitet, der am Dienstag gegen Mitternacht unter Alkoholeinwirkung mit seinem Fahrzeug einen Unfall verursacht hat. Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte eine Polizeistreife den alkoholisierten Mann, der kaum im Stande war, gerade aus zu laufen oder deutlich zu reden, mit seinem Fahrzeug in der Adolf-Kolping-Straße im Bereich der Serpentinen feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann im Verlauf der steigenden Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte frontal mit den dortigen Absperrpfosten. Das Auto kam auf dem Fußgängerweg zwischen einer Betonwand und den Wegsperren zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab gut 1,6 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anordneten. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Am Renault des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen. An den Wegsperren entstand Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der 19-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell