Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Trio beschädigt Auto

Nach einem Streit haben drei bislang unbekannte Männer am heutigen Mittwoch gegen 3.45 Uhr vor einer Bar in der Mauerstraße gegen das Auto eines an der Auseinandersetzung Unbeteiligten geschlagen und getreten. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Im Anschluss flüchtete das Trio und konnte trotz intensiver Fahndung mehrerer Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden. Die drei Männer werden von einem Zeugen als 20 bis 25 Jahre alt und etwa 175 bis 180 groß beschrieben. Ein Täter soll einen roten, ein weiterer einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Das Trio sprach gebrochenes Deutsch und hatte arabisches bzw. afrikanisches Aussehen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07517803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Zwei Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 5.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße ereignet hat. Ein 27-jähriger VW-Fahrer wollte auf Höhe der Einmündung "Mooswiesen" nach links abbiegen und übersah eine entgegenkommende 45-jährige Fiat-Lenkerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport der Fahrzeuge musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. Ravensburg

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Elisabethenstraße einen abgestellten Skoda angefahren. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Jugendliche randalieren

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro haben drei Jugendliche am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Waldseer Straße hinterlassen. Die drei bislang Unbekannten rissen einen Metallzaun aus der Verankerung und ließen ihn auf einem zum Verkauf stehenden Pkw liegen. Im Anschluss suchten die drei Täter das Weite und konnten trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu dem Trio, das laut einer Zeugin aus zwei jungen Männern und einer jungen Frau bestanden haben soll, nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baienfurt

Polizei klärt Unfallflucht

Aufgrund des Hinweises einer Zeugin konnten Beamte des Polizeireviers Weingarten eine Fahrerflucht rasch aufklären. Eine zunächst unbekannte Pkw-Lenkerin streifte am Dienstag kurz vor 11 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses einen geparkten Opel und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Anhand des Kennzeichens ermittelten die Polizisten eine 73 Jahre alte VW-Lenkerin als Unfallverursacherin. Die Seniorin gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Bad Waldsee

Unfall beim Wenden - eine verletzte Person

Rund 10.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Biberacher Straße ereignet hat. Ein 25 Jahre alter Citroen-Lenker befuhr die Biberacher Straße und wendete sein Fahrzeug, ohne dies anzukündigen, in der Holzstraße. Dabei übersah er den nachfolgenden Opel eines 38-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 43 Jahre alte Beifahrerin im Opel leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

Bad Waldsee

Unbekannte entwenden Kompaktlader

Einen Kompaktlader des Herstellers "Avant" im Wert von rund 40.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Baustelle in der Robert-Koch-Straße entwendet. Unklar ist derzeit, wie die Täter das Fahrzeug gestohlen und abtransportiert haben. Daher bitten die Ermittler des Polizeipostens Bad Waldsee Zeugen der Tat oder Personen, die Verdächtiges im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Wilhelmsdorf

Auto rollt los - hoher Sachschaden

Weil eine 33-Jährige ihren Mazda in einer abschüssigen Einfahrt in der Riedhauser Straße nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert hat, hat sich dieser am Dienstag gegen 11.30 Uhr selbstständig gemacht. Der Pkw rollte gegen ein Garagentor, durchschlug dieses und beschädigte das Inventar im Innern der Garage. Zur Bergung des Wagens muss zunächst das Garagentor ausgebaut werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.

Wilhelmsdorf

Unbekannter besprüht Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag bis Dienstagmittag im Korntaler Weg das hintere Kennzeichen und einen Teil der Heckklappe eines Skodas mit ockerfarbenem Lackspray besprüht. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit rückwärts eingeparkt in einem Carport. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/92170 entgegen.

Wangen

Polizei ermittelt Täter zu Einbruch im Jahr 2020

Einen Ermittlungserfolg kann das Polizeirevier Wangen verzeichnen. Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim im Auwiesenweg am 1. Mai 2020 haben die Ermittler nun einen zur Tatzeit 14 Jahre alten Jugendlichen dingfest gemacht. Ein am Tatort gesicherter Fingerabdruck überführte den Teenager. Er gelangt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige.

Isny

Unfallflucht

Wie jetzt erst bekannt wurde, streifte am vergangenen Mittwoch zwischen 12 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am-Angele-Hof" ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Renault Megane vorne links. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 bei der Polizei zu melden.

Kißlegg

Fahrzeuge streifen sich - Polizei sucht Zeugen

Beim Überholen eines Schneeräumfahrzeugs haben sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der L 265 bei Zaisenhofen zwei Pkw gestreift. Während eine 21-jährige VW-Fahrerin den Schneepflug überholte, scherte auch eine 26-Jährige mit ihrem Pkw zum Überholen aus. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Die 21-Jährige fuhr nach der Kollision unbeeindruckt weiter und gab gegenüber Polizeibeamten später an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Daher bittet das Polizeirevier Wangen Zeugen des Streifvorgangs, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden eingeleitet.

Kißlegg

Autofahrer versucht Polizei zu täuschen

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 52 Jahre alter Autofahrer, den eine Streife des Verkehrsdienstes Kißlegg am Dienstag kurz nach 21 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Da Anhaltspunkte dafür bestanden, dass der Mann Drogen genommen hatte, und die Beamten zudem eine Kleinstmenge Marihuana im Fahrzeug fanden, veranlassten die Polizisten einen freiwilligen Urintest. Dass dieser negativ ausfiel, konnten sich die Uniformierten rasch erklären: Der 52-Jährige führte einen zusätzlichen Urinbeutel mit sich. Weil der Mann einen weiteren Test verweigerte, veranlassen die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Der 52-Jährige muss nun nicht nur mit einer Anzeige und einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, sondern auch mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Leutkirch

Zwei Personen bei Arbeitsunfall verletzt

Lebensbedrohliche Verletzungen haben bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 9 Uhr zwei Männer in einem Betrieb in der Zeppelinstraße erlitten. Die beiden Arbeiter waren damit beschäftigt, eine Anlage in der Firma aufzubauen. Aus noch ungeklärten Gründen fielen während des Aufbaus zwei tonnenschwere Förderbänder um und begruben die Männer. Mehrere Firmenmitarbeiter konnten schließlich die schweren Bänder anheben und die beiden Arbeiter befreien. Sie wurden im Anschluss mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

Leutkirch

Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Hyundai ist am Dienstag zwischen 13 und 16 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Rudolph-Roth-Straße kollidiert und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR. Aufgrund des Beschädigungsbilds geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Pkw unterwegs war, der an der rechten Vorderseite beschädigt sein dürfte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

