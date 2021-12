Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herdwangen-Schönach

Unbekannte brechen Geldausgabeautomat auf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Dorfstraße geknackt. Die Täter betraten zunächst den Vorraum der Bank und zerschlugen mehrere Überwachungskameras und eine Lampe. Mit massiver Gewalt und unter Einsatz von geeignetem Werkzeug öffneten die Unbekannten den Automaten und entnahmen das Bargeld. An dem Ausgabeautomaten entstand hierbei Sachschaden von rund 30.000 Euro, an den Kameras und der Lampe ein solcher in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen, welche im Bereich der Bank verdächtige Personen sowohl am Vortag als auch in der Tatnacht beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Pfullendorf

Auto gerät in Brand

Ein technischer Defekt war mutmaßlich der Grund eines Fahrzeugbrandes am Montag gegen 13.30 Uhr in der Meßkircher Straße. Der 68-jährige Fahrer eines Ford nahm merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum wahr. Beim genauerer Nachschau bemerkte er aufsteigenden Qualm, sodass er den Wagen am rechten Fahrbahnrand abstellte. Kurz darauf fing der Motorraum Feuer. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf rückte mit insgesamt vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an, um das brennende Auto zu löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Bad Saulgau

Fahrer unter Drogen

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stellten am Montag gegen 10.30 Uhr bei der Kontrolle eines 47-jährigen VW-Fahrers in der Martin-Staud-Straße typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daher brachten die Polizisten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten dem Mann für die nächsten 24 Stunden. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht der Beamten bestätigen, hat der 47-Jährige mit einer Anzeige, einem Fahrverbot, Punkten im Verkehrssünderregister und einem hohen Bußgeld zu rechnen.

Bad Saulgau

Gebäudebrand

Hoher Sachschaden und ein Verletzter sind die Bilanz eines Brandes, zu dem die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstag ausrücken mussten. Gegen 11.30 Uhr fing nach derzeitigen Erkenntnissen der Brandermittler ein Holzwindfang an einem Gebäude in der Lange Straße in Haid Feuer. Die Ursache hierfür ist bislang noch unbekannt. Die Flammen griffen rasch auf das Wohngebäude über und setzten den Dachstuhl in Brand. Ein 56 Jahre alter Bewohner des Hauses verletzte sich bei dem Versuch, nochmals in das Gebäude zu gelangen, leicht. Er wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Schaden, der durch den Brand an dem Gebäude entstand, wird indes auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Wehrleute löschten die Flammen, halten aber auch die kommenden Stunden noch an dem Gebäude Brandwache. Zur Klärung der Brandursache wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Dem 56-Jährigen wird von der Stadt Bad Saulgau eine Notunterkunft gestellt.

Bingen

Überholmanöver geht schief

Auf der K 8201 zwischen Bingen und Inneringen ereignete sich am Montag gegen 12.15 Uhr ein Unfall. Der 23-jährige Fahrer eines VW setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Lkw an. Auf halber Strecke kam ihm eine 61-jährige Pkw-Fahrerin entgegen, welche eine Vollbremsung einleiten und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der junge Fahrer des VW scherte derweil vor dem Lkw ein und touchierte hierbei die vordere linke Seite des Lastwagens. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell