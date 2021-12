Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Beim Überholen zusammengeprallt

Beim Überholen eines vorausfahrenden Autos auf der Landesstraße 328a zwischen Ailingen und Oberteuringen kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall. Kurz nach Oberlottenweiler setzte ein 36 Jahre alter Peugeot-Lenker zum Vorbeifahren an den beiden vorausfahrenden Pkw an. Dies erkannte die vor ihm fahrende 30-jährige VW Sharan-Fahrerin nicht und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Der Peugeot-Lenker wich, um einen Unfall zu verhindern, erst nach links in den Grünstreifen aus. Im Anschluss schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen den vor dem Sharan fahrenden VW Golf. Beide Pkw landeten durch die Kollision im Acker. Der Golf-Lenker, der vor dem Stillstand noch mehrere Schilder überfahren hatte, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während das Auto der 30-jährigen Verursacherin nicht beschädigt wurde, beläuft sich der Schaden an Golf und Peugeot auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten vor Ort. Zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Eisbahn

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der in der Nacht zum Montag am Zelt an der Eisbahn auf dem Romanshorner Platz entstanden ist. Ein bislang nicht bekannter Täter zerschnitt mehrere Planen des Zeltdaches. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Auto angefahren - Zeugen gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum Montag in der Olgastraße ereignet hat. Ein Fahrzeuglenker touchierte, vermutlich beim Wenden, einen geparkten Renault Twingo und streifte dessen Spiegel und Fahrzeugseite. An dem Wagen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro, um den sich der Verursacher nicht kümmerte und stattdessen davonfuhr. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert hohen Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Ravensburger Straße entstanden sein. Ein 54 Jahre alter Renault-Lenker erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Dacia-Fahrer nach links in Richtung Seewald abbiegen wollte und fuhr wuchtig auf. Es muss von Totalschaden an beiden Wagen ausgegangen werden. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Langenargen

Verpuffung

Wegen der Verpuffung in einer Gasheizung sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag in den Auenweg ausgerückt. In einem Heizungskeller war es in einer Steuereinheit des Heizungssystems zu dem Brand gekommen, es entstand leichter Sachschaden. Die Wehrleute hatten die Ursache der Verpuffung schnell behoben, sodass die insgesamt 32 Einsatzkräfte zeitnah abrücken konnten.

Meckenbeuren

Pkw beschädigt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren, nachdem in der Max-Eyth-Straße zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ein grauer Mazda 2 angefahren wurde. Der unbekannte Verursacher flüchtete nach dem Unfall und ließ an der linken Fahrzeugseite einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zurück. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Bremse mit Gas verwechselt

Da er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, ist ein 80 Jahre alter Autofahrer am Montagmorgen gegen 11 Uhr in der Dr.-Zimmermann-Straße gegen einen Stützpfeiler gefahren. Der VW-Lenker kam vom Rathausplatz und wollte an der Einmündung halten. Durch den Fahrfehler überfuhr er die Straße und kam an dem gegenüberliegenden Hauspfeiler zum Stehen. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Salem

Mülltonne brennt

Wegen einer brennenden Mülltonne sind am frühen Dienstag die Feuerwehr Salem/Beuren und die Polizei ausgerückt. Aus bislang nicht bekannter Ursache war der Inhalt der Tonne in Flammen aufgegangen. Die Wehrleute, die mit drei Fahrzeugen vor Ort kamen, hatten den Brand schnell gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Owingen

Falsche Gewinnversprechen

Beinahe mit einem Schwindel davongekommen wäre ein Betrüger, der am Montag einen Senior in Owingen hinters Licht führen wollte. Der Täter rief den 76-Jährigen mehrmals an und stellte ihm einen Gewinn von 10.000 Euro in Aussicht. Er müsse lediglich eine Gebühr begleichen. Der vermeintliche Gewinner wurde dazu in einen Einkaufsladen geschickt, um Pre-Paid-Karten im Wert von 1.200 Euro zu kaufen. Bevor die Seriennummern der Karten an den Betrüger übermittelt wurden, witterte der 76-Jährige den Braten und alarmierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des versuchten Betrugs. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor falschen Gewinnversprechungen. Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie kein Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Im Zweifelsfall suchen Sie Hilfe bei Familie und Bekannten oder wenden Sie sich an die Polizei. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Markdorf

Brand auf Werksgelände

In Flammen aufgegangen ist am frühen Dienstag ein Streufahrzeug auf einem Werksgelände in der Daimlerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Lenker des Kleintraktors die Maschine neben einer Lagerhalle abgestellt und musste nach kurzer Abwesenheit feststellen, dass aus dem Fahrzeug Flammen schlugen. Der Rauch des Brandes löste den Brandalarm aus, der die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan rief. Diese löschte die Flammen, die zwischenzeitlich auch die daneben befindliche Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen haben. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. Der 20 Jahre alte Fahrer erlitt indes einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Die Ursache, die letztlich zum Brand geführt hat, ist bislang unbekannt.

