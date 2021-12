Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schwere Verletzungen erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18 Uhr kam es in der Bleicherstraße. Die 60 Jahre alte Fußgängerin trat unvermittelt vom Gehweg auf die Bleicherstraße, ohne eine herannahende 27-jährige Dacia-Fahrerin zu bemerken. Diese erfasste die Frau mit der Fahrzeugfront. Die 60-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 27-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ravensburg

Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro hat am Montagmittag gegen 12 Uhr ein 67-jähriger Opel-Fahrer an der Meersburger Kreuzung verursacht. Zeugen zufolge war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, kam auf die Gegenfahrspur und streifte dabei einen entgegenkommenden Linienbus. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt nur mit zwei Busfahrern besetzt. Bei der Unfallaufnahme führte eine Polizeistreife bei dem 67-Jährigen einen Alkoholtest durch, der mehr als 1 Promille ergab. In der Folge musste der Mann die Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 67-Jährigen und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Kurz vor Weihnachten: Weihnachtsbäume gestohlen!

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstag, 04.12.2021, 20 Uhr und Montag 06.12.2021, 8 Uhr in der Weißenauer Straße vor einem Supermarkt mehrere Weihnachtsbäume entwendet. Die Weihnachtsbäume waren in einem umzäunten Bereich gelagert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Ravensburg

Unfall mit Sachschaden

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kam es auf der Kreuzung der Meersburger Straße mit der Karlstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Lkw-Fahrer kam beim Abbiegevorgang von der linken Spur ab und bemerkte die VW-Fahrerin auf der rechten Spur nicht. Diese versuchte vergeblich auszuweichen. Der Lkw touchierte den VW Passat, wodurch sich dieser um seine eigene Achse drehte. Die Fahrzeugführerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Weingarten

Pkw touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagnachmittag einen Mini beschädigt, der in der Talstraße abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro und fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Radfahrer übersehen - Unfall

Mit leichten Verletzungen musste ein 55 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 15.30 Uhr in der Kirchstraße in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 52 Jahre alter Renault-Fahrer entdeckte eine freie Parklücke, stoppte sein Fahrzeug und setzte ein Stück zurück. Dabei übersah er den 55-jährigen Radler und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Während am Renault Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand, fällt dieser am Pedelec gering aus.

Altshausen

Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Montagvormittag zwischen 7.30 und 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Unfall am Dornahof. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem Lkw unterwegs war, stieß beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten BMW X3.Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Polizeiposten Altshausen bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag an einem VW Golf im Sonnenblumenweg hinterlassen. Der Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Wagen und beschädigte den linken Außenspiegel. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Polizei sucht Unfallverursacher

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Felix-Wankel-Straße hat am Montag zwischen 15.30 und 16 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen geparkten Daihatsu angefahren und Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Der Unbekannte ließ die Halterin des Wagens in der Folge im Baumarkt mehrmals ausrufen. Die Frau hörte den Ausruf jedoch nicht. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher, der als etwa 60 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und mit kurzem grauen Haar beschrieben wird, weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Wangen

Mann beleidigt bei Demonstration Polizeibeamte

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 42-Jähriger rechnen, der am Montagabend mehrere Polizeibeamte im Rahmen einer Demonstration beleidigt hat. Während einer Kundgebung gegen 18 Uhr auf dem Marktplatz zum Thema "Impfpflicht im Gesundheitswesen" mit etwa 200 Teilnehmern begann der Mann, mehrere eingesetzte Polizeibeamte verbal anzugreifen. Nachdem er einen Platzverweis erhalten hatte, diesem jedoch nicht nachkam, beleidigte der 42-Jährige mehrere Polizisten. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Gegen den Zugriff leistete der Tatverdächtige Widerstand und beleidigte die Uniformierten während der weiteren Maßnahmen fortwährend. Der 42-Jährige musste die Zeit bis zum Ende der Veranstaltung in der Gewahrsamszelle verbringen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Während der Demonstration bildete sich unterdessen spontan eine Gegendemonstration mit rund 15 Teilnehmern. Durch eine räumliche Trennung konnte die Polizei ein Aufeinandertreffen der beiden Lager verhindern. Die Auflage, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wurde weitestgehend eingehalten.

Wangen

Frau verstößt gegen 2G-Regelung

Ein empfindliches Bußgeld droht einer 29 Jahre alten Frau, die am Montag gegen 17 Uhr in Begleitung ihres Kindes ein Schuhgeschäft im Stadtgebiet betrat, ohne einen 2G-Nachweis zu erbringen. Trotz der Aufforderung einer Verkäuferin weigerte sich die Frau, den Laden zu verlassen. Erst nach dem Kauf eines neuen Paars Schuhe zog die 29-Jährige von dannen. Ein einjähriges Hausverbot und eine Anzeige beim zuständigen Ordnungsamt sind die Folge.

Wangen

Person mit Laserpointer geblendet

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 46-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Siebenbürgenstraße mehrere Personen mit einem Laserpointer angeleuchtet zu haben. Ein 21-Jähriger wurde von dem Lichtstrahl im Auge getroffen und verletzt. Der 46-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Wangen

Trunkenheitsfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Ravensburger Straße stellte eine Polizeistreife bei einem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil ein Alkoholtest gut 1,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher und zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Isny

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montagmittag kam es in der Kemptener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, in dessen Folge eine Person verletzt wurde. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Renault Master missachtete an der Stoppstelle aus der Dekan-Marquart-Straße kommend die Vorfahrt eines 21-Jährigen Audi-Lenkers und kollidierte mit diesem. Der Audi-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und gab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Renault-Fahrer und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Audi. Da die Beteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machten, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Reifen zerstochen

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende die beiden Vorderreifen eines VW Caddy zerstochen. Der Caddy war während des Tatzeitraums auf einem Betriebsgelände im Schwarzen-Grat-Weg abgestellt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Kißlegg

Fahrerin fährt nach Unfall weiter

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Montag kurz nach 8.30 Uhr eine 40 Jahre alte Peugeot-Fahrerin. Ein Pkw-Lenker wollte von der L 265 von Zaisenhofen kommend nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Löhle abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgende 40-Jährige erkannte dies zu spät, bremste, und lenkte auf die Gegenfahrspur, um eine Kollision zu verhindern. Eine entgegenkommende 47 Jahre alte Fahrzeuglenkerin erkannte das Ausweichmanöver rechtzeitig und bremste stark ab. Eine ihr nachfolgende 33-jährige Skoda-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr auf. Obwohl die 40-Jährige den Unfall im Gegenverkehr wahrgenommen hat, setzte sie ihre Fahrt unvermindert fort. Die 47-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Sowohl die 40-jährige Peugeot-Fahrerin als auch die 33-Jährige gelangen nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

