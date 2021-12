Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Illegale Müllentsorgung

Ein Umweltsünder hat jüngst in dem Waldgebiet entlang der B 313 zwischen Rohrdorf und Meßkirch eine große Menge Müll unerlaubt entsorgt. Ein Zeuge meldete die Ablagerung am Sonntag gegen 15.30 Uhr bei der Polizei. Hauptsächlich wurden Kleidung und Haushaltsgegenstände entsorgt, sowie zwei Pakete mit unterschiedlichen Empfängeradressen und eine Zugangskarte zu einer Betriebsstätte. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Flucht ohne Führerschein

Eine 49-jährige Roller-Fahrerin hielt die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen am Montag gegen 3 Uhr auf der B 32 von Sigmaringen in Richtung Sigmaringendorf ganz schön auf Trapp. Im Rahmen einer Streifenfahrt wollten die Polizisten die Frau einer Kontrolle unterziehen. Diese reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt in Richtung Sigmaringendorf fort. Die Beamten folgten der Frau bis zu ihrer Wohnanschrift, wo die 49-Jährige unter einem Vorwand in ihre Wohnung ging und versuchte, die Tür vor den Polizisten zu schließen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Saulgau

Fahrer unter Drogen

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stellten am Sonntag gegen 22.45 Uhr bei der Kontrolle eines 21-jährigen Auto-Fahrers typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daher wurde der junge Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht der Beamten bestätigen, hat der 21-Jährige mit einer Anzeige, einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld zu rechnen.

Heiligenberg

Unfall

Auf der L 201 zwischen Denkingen und Heiligenberg ereignete sich am Sonntag gegen 18.15 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 27-jähriger Daimler-Fahrer kam auf spiegelglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einer 47-jährigen Ford-Fahrerin zusammenstieß. Ein nachfolgender 23-jähriger Audi-Lenker fuhr aufgrund der Straßenglätte ebenfalls auf. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt und kamen ineinander verkeilt an der seitlichen Böschung zum Stehen. Der 27-Jährige und sein Beifahrer wurden vom Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige, ihr Beifahrer und der 23-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ebenso zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Um die Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Fahrbahn wurde von der Freiwilligen Feuerwehr und der Straßenmeisterei gereinigt und abgestreut.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit ist eine 28-jährige Skoda-Fahrerin am Samstag kurz nach 12 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße einem 21-jährigen Kia-Lenker aufgefahren. Die 28-Jährige übersah den Kia des 21-Jährigen, welcher verkehrsbedingt halten musste, und fuhr auf. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Lastwagen kippt- Zeugen gesucht

Mit leichten Verletzungen ist ein Lastwagenfahrer davongekommen, der am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Ostrach und Pfullendorf verunfallt ist. Der 71-jährige Fahrer kam auf seinem Weg aus Ostrach nach rechts aufs Bankett. Er steuerte seinen Schwerlaster gegen, kam ins Schleudern und fuhr eine Böschung hinab. Dabei kippte der Lkw zur Seite. Der Fahrer wurde vom Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Lastwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 55.000 Euro. Da aus dem Schwerlaster nach der Kollision Betriebsflüssigkeiten austraten, war die Feuerwehr und ein Vertreter des Landratsamtes zur Begutachtung und Beseitigung der Stoffe an der Unfallstelle. Ein Teil der auf dem Lastwagen geladenen Futtermittel lief aus. Das Gut, sowie der Lkw müssen mit schwerem Gerät geborgen werden. Zu diesem Zweck ist die Straße derzeit immer noch gesperrt. Da im Raum steht, dass der Lastwagenfahrer einem entgegenkommenden Pkw-Gespann auf das Bankett ausweichen musste, bittet die Polizei um Zeugen. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Auskünfte zu dem in Richtung Ostrach fahrenden Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei der Polizei in Pfullendorf zu melden.

