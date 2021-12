Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec-Fahrerin kollidiert mit zwei Pkw

Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr kollidierte eine Pedelec-Fahrerin in der Zeppelinstraße mit zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die 68-Jährige befuhr die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße und geriet auf nassem Laub auf dem Gehweg ins Rutschen. In der Folge prallte die Frau gegen einen VW und einen Mercedes-Benz. Die Heckscheibe des Mercedes-Benz wurde dabei komplett beschädigt. Am VW wurde das vordere rechte Fahrzeugeck beschädigt. Das Pedelec blieb unbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Unfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 entstanden. Zwei Fahrzeuglenker wollten den Einfädelungsstreifen auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Süd verlassen, um auf die B 30 in Fahrtrichtung Biberach zu kommen. Ein 38 Jahre alter VW-Passat-Lenker scherte ordnungsgemäß aus. Der vorausfahrende 37-jährige VW-Golf-Fahrer erkannte dies jedoch nicht rechtzeitig, scherte ebenfalls aus und kollidierte seitlich mit dem Passat. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Baienfurt

Verkehrsunfall

Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 56-Jährigen eingeleitet. Der Mann war am Sonntag gegen 18.30 Uhr eigenen Angaben zufolge in der Friedhofstraße am Steuer eingenickt, nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Ford Transit geprallt. Der 15-jährige Beifahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Bodnegg

Auto überschlägt sich

Mit schweren Verletzungen musste ein 21 Jahre alter Mann am Sonntag nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker war am Sonntag gegen 5 Uhr mit seinen zwei Mitfahrern auf der Landesstraße zwischen Rosenharz und Grünkraut unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam der junge Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb nach einigen Metern auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige befreite sich selbst aus dem Mercedes und flüchtete zu Fuß. Seine beiden 21 Jahre alten Mitfahrer ließ er zurück. Diese konnten sich ebenfalls selbstständig aus dem Wagen befreien und verständigten eine Angehörige. Aufgrund seiner schweren Verletzungen brachte die Frau einen der beiden Mitfahrer in eine Klinik. Der 19-Jährige kehrte unterdessen zurück an die Unfallstelle und verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife stellte bei dem jungen Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab weit über ein Promille, weshalb der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und zeigten ihn unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Pkw, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden ist.

Bad Waldsee

Unfallflucht - Pkw beschädigt

Einen schwarzen Ford Kuga hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Donnerstag, 2.12.2021, 7 Uhr, und Freitag, 3.12.2021, 7 Uhr in der Haslachstraße beschädigt. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Ettensweiler ein bislang unbekannter Sattelzuglenker verursacht. Der Unfallverursacher erfasste beim Vorbeifahren eine abgestellte Sattelzugmaschine der Marke Mercedes-Benz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer in seinem weißen Sattelzug mit Kühlung seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben könnten, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Leutkirch

Betrunkener Fahrer drängt Fahrerin ab

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 18 Uhr rechnen. Der Unfallverursacher überholte in der Wurzacher Straße etwa auf Höhe des dortigen Baumarkts eine 34-jährige Skoda-Lenkerin. Dabei streifte er zunächst eine Warnbake auf einem Verkehrsteiler. Beim Einscheren nach rechts touchierte der 35-Jährige das Auto der Skoda-Fahrerin. Durch die Kollision wurde die Frau nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt, durchfuhr eine Böschung und kam mit ihrem Fahrzeug dem angrenzenden Parkplatz zum Stehen. Der 35-Jährige kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und blieb mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Baumarktes Stehen. Sowohl der 35-Jährige als auch sein 46 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme bei dem 35-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Weil ein Alkoholtest deutlich über ein Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 35-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Aitrach

Drei Verletzte nach Kollision mit einem Sattelzug

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Sattelzug am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der A 96 wurden drei Insassen des VW leicht verletzt. Der 32-jährige Lenker des VW Sharan war zusammen mit seiner Familie auf der Überholspur in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs, als ein 51 Jahre alter Sattelzuglenker mit seinem Lkw plötzlich auf die linke Spur wechselte. Mutmaßlich übersah der 51-Jährige den VW. Dieser kollidierte mit dem Auflieger, dadurch drehte sich der Pkw und kam nach einem weiteren Zusammenstoß mit dem Heck des Sattelzugs an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Die drei Insassen des VW Sharan, darunter ein 13 Monate altes Mädchen, wurden dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch aus. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Bad Wurzach

Gegen Baum geprallt

Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet ein 26-Jähriger am Sonntagabend mit seinem VW gegen 21 Uhr auf der L 265 von Arnach kommend in Fahrtrichtung Immenried von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrbahn war zur Unfallzeit mit Matsch und Schnee bedeckt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Baum entstand indes Sachschaden von mehreren hundert Euro.

