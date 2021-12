Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Reklametafel touchiert

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte der 40-jährige Fahrer eines Klein-Lastwagen am Samstag gegen 16.15 Uhr beim Einparken in der Georgstraße. Während seines Parkmanövers touchierte er eine an der Gebäudefassade montierte Reklametafel. Diese wurde erheblich beschädigt und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr Friedrichshafen vollständig abmontiert werden. Am Kastenwagen des Unfallverursachers entstand etwa 2.000 Euro Sachschaden, an der Werbetafel wird dieser auf rund 3.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Vorfahrtsberechtigten übersehen

Rund 5.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17 Uhr an der Einmündung Schillerstraße / Kirchstraße ereignet hat. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Nissan nach links in die Kirchstraße ein und übersah dabei den Renault eines von links kommenden 44-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Am Nissan wird der Sachschaden auf 1.500 Euro, am Renault auf 3.500 Euro geschätzt.

Eriskirch

Brand in Tiefgarage - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr, in der Brucknerstraße zu einem Brand in einer Tiefgarage kam, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich mehrere Unbekannte Zutritt zur Tiefgarage und zündeten einen darin geparkten Motorroller an. Die Täter versprühten mehrere Feuerlöscher und ergriffen daraufhin die Flucht. Durch den Brand sowie die erhebliche Rauchentwicklung entstand den ersten Einschätzungen zufolge Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Fünf Feuerlöscher, die im Waldgebiet hinter der über die Friedrichshafener Straße verlaufenden Fußgängerbrücke aufgefunden wurden, werden nun kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bitten Personen, die in der fraglichen Nacht im näheren Umfeld des Brandes Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Scheibe eingeschlagen

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro dürfte an einem Auto entstanden sein, an dem in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Die Daimler C-Klasse war Im Mühlöschle geparkt, als der bislang nicht bekannte Täter die Scheibe zerstörte. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Meersburg

Zeugen sucht das Polizeirevier Überlingen, nachdem in der Zeit zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag ein in der Stefan-Locher-Straße geparkter Volvo zerkratzt wurde. Der Schaden, der durch den etwa ein Meter langen Kratzer entstanden ist, wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise können unter Tel. 07551/804-0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell