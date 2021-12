Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Berg

Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:35 Uhr kam es auf der Landestraße 291 zwischen Weingarten und Baienbach, auf Höhe Neuaichach zu einer Frontalkollision zweier Pkws. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 38-jährige Opelfahrerin von der L291 nach links in Richtung Aichach abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Volvo einer 37-jährigen Frau. Durch die Kollision schleuderte der Opel quer über die Fahrbahn, der Volvo kam im Bankett neben der Fahrbahn zum Endstand. Glücklicherweise erlitten die beiden Fahrerinnen nur leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden 2 und 5 Jahre alten Kinder im Opel blieben unverletzt. Die Volvo-Fahrerin befand sich zur Unfallzeit alleine in ihrem Pkw. Die Unfallstelle musste zur Versorgung der Verletzten, sowie zur Bergung der Pkws bis gegen 17:00 Uhr zwischen Bachmaier und Aichach voll gesperrt werden. Neben fünf Rettungswägen, zwei Notärzten, sowie einem Rettungshubschrauber, war auch die Freiwillige Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten vor Ort. Letztlich wurden die beiden Autos durch verständigte Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen und die Fahrbahn nach der Reinigung um 17:05 Uhr für den Verkehr wieder frei gegeben werden.

