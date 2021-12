Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Deggenhausertal

Unfallflucht

In der Zeit von Freitag 17.30 Uhr bis Samstag 09.55 Uhr fährt ein bis dato unbekannter Pkw von Wendlingen kommend in Fahrtrichtung Grünwangen in Deggenhausertal. Auf Höhe des Gebäudes Wendlingen 22 kollidiert er mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Suzuki. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzt der unbekannte Fahrzeugführer die Fahrt fort. An der Unfallstelle bleiben Fahrzeugteile, welche auf einen silbernen/grauen Opel hindeuten, zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel.: 07551/804-0 entgegen.

Friedrichshafen

Beim Ausparken kollidiert

Auf dem Parkplatz Bodenseecenter in Friedrichshafen versuchten am Samstag etwa gegen 15.02 Uhr ein VW- und ein Mazda-Fahrer gleichzeitig aus- bzw. einzuparken. Hierbei kam es zum Unfall und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte/innen des Polizeireviers Friedrichshafen kam es zu widersprüchlichen Aussagen. Der Mazda-Fahrer gab an, dass er gestanden sei, der VW-Fahrer gab an, dass beide Fahrzeuge rückwärtsgefahren sind. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

