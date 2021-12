Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fünf Autos beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.20 Uhr befährt ein 21-jähriger VW-Fahrer die Parkstraße in Fahrtrichtung Möttelinstraße in Ravensburg. Aufgrund Alkoholeinwirkung, später wird eine Atemalkohlgehalt von umgerechnet über einem Promille festgestellt, fährt der VW-Fahrer auf einen am rechten Fahrbahnrad ordnungsgemäß geparkten Hyundai auf und reißt das hintere linke Rad heraus. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wird der Hyundai auf zwei weitere vor ihm parkende Pkw`s geschoben. Anschließend lenkt der Unfallverursacher seinen Pkw nach rechts und beschädigte dort einen Daimler-Benz. Der Gesamtschaden wird von den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ravensburg auf etwa 60.000.- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Wangen

Audi fährt gegen Hauswand

In der Nacht von Freitag auf Samstag etwa gegen 05:30 Uhr befuhr ein unbekannter Audi-Fahrer die Kißlegger Straße in Wangen/Leupolz aus Richtung Wangen kommend in Fahrtrichtung Kißlegg. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab und streift die Hauswand einer Bäckerei. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.- Euro. An der Unfallstelle bleiben schwarze Fahrzeugteile eines Audi A3 zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel.: 07522/984-0 entgegen.

Leutkrich

Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.32 Uhr beschädigte auf dem Parkplatz bei den Bahnhofsarkaden in Leutkirch ein unbekannter Pkw einen grauen Pkw Audi A4 im hintern linken Bereich. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Leutkirch orangefarbene Antragungen am Audi feststellen. Zeugen welche zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell