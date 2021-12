Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl von Altmetall

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Binger Straße im Bereich des alten Kasernengebiets drei bis vier Tonnen Altmetall, dessen Wert geschätzte 2000 Euro beträgt. Dem Inhaber ist am betreffenden Tag ein LKW mit einem schwarzen Kran im Kasernengebiet aufgefallen, welcher eventuell mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sigmaringen unter Tel. 07571-1040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell