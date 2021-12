Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mögliche Körperverletzung an Fußgängerüberweg

Am Freitag gegen 21:50 Uhr soll der bislang unbekannte Beifahrer eines weißen Ford EcoSport einen 65 Jahre alten Fußgänger am Überweg Eckenerstraße / Metzstraße sowohl verbal als auch körperlich angegangen haben, nachdem der Fußgänger den Überweg gequert hatte. Die Hintergründe hierzu sind noch völlig unklar. Der Fußgänger gab gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten Verletzungen an, die jedoch nicht zum beschriebenen Ereignis übereinstimmen. Zudem soll der Vorfall von einer Frau gefilmt worden sein. Personen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07541-7010 bei der Polizei in Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Fehlbedienung führt zu Auffahrunfall

Am Freitag gegen 16:20 Uhr fuhr der 59-jährige Lenker eines Linienbusses auf einen vor ihm stehenden VW Crafter eines 28-jährigen auf, nachdem dieser an einer roten Ampel in der Eckenerstraße warten musste. Glücklicherweise blieben alle 6 Fahrgäste des Busses unverletzt. Unfallursächlich war die irrige Annahme des Busfahrers, dass er den Knopf für die Handbremse bereits betätigt hatte und danach den Fuß von der Fußbremse genommen hat. Der Sachschaden am Linienbus beträgt etwa 5000 Euro. Am VW Crafter wird ein Schaden von 1500 Euro angenommen.

Stetten

Wohnungseinbruch

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Freitag, mutmaßlich zwischen 18:00 Uhr und 17:30 Uhr, in Stetten in der Hauptstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Hausbesitzer waren in diesem Zeitraum nicht anwesend. Nachdem die Täter zunächst durch ein Kellerfenster, welches sie zuvor eingeschlagen hatten, eingestiegen sind schlugen sie eine weitere Glasscheibe einer Türe ein, um sich Zutritt zum Wohnbereich zu verschaffen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und suchten im Anschluss über eine Balkontüre das Weite. Über das Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551-8040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell