Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Ein 29-jähriger hat am Samstag betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Auf schneeglatter Fahrbahn fuhr er gegen 03:10 Uhr in der Saarlandstraße mit seinem Hyundai zunächst gegen einen geparkten Mercedes-Sprinter, welcher wiederum auf einen geparkten VW Golf aufgeschoben wurde. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen und eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden der beschädigten Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Ravensburg

Körperverletzung mit Softair Pistole

Wegen Körperverletzungsdelikten musste die Polizei am Freitagabend in einem Jugendhaus in Ravensburg einschreiten. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich zwischen zwei Jugendlichen bzw. Kindern zunächst ein verbaler Streit entwickelt haben. Im Verlauf dieser Streitigkeit zog ein 14-jähriger eine Softair-Pistole und schoss auf seinen 12-jährigen Kontrahenten. Dieser schlug dem 14-jährigen daraufhin ins Gesicht, was dieser mit einem Schlag in das Gesicht des 12-jährigen erwiderte. Beide trugen Verletzungen im Gesicht davon, die jedoch nicht behandlungsbedürftig waren. Die beiden wurden nach Aufnahme des Sachverhaltes ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Leutkirch

Wohnungseinbruch

Am Freitagnachmittag zwischen 16:00 und 16:25 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft im Vogelhaldeweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Hausbesitzerin war zu dieser Zeit nicht zuhause. Nachdem der oder die Täter eine Terrassentüre aufgehebelt hatten wurden sämtliche Schubladen und Schränke im Haus durchwühlt. Nach Mitnahme mehrerer Weinflaschen suchten die Täter das Weite. Eine Nachbarin hat im genannten Zeitraum zwei verdächtige Männer am Haus beobachtet. Inwieweit diese mit der Tat in Verbindung stehen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07561-84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bodnegg

Auffahrunfall fordert Verletzte

Ein Leichtverletzter und Sachschaden von ca. 40000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr auf der B32 zwischen Amtzell und Rotheidlen Höhe Landstraß ereignet hat. Nachdem eine 49-jährige Fahrerin eines VW-Touran verkehrsbedingt an der Abzweigung Landstraß halten musste, mussten auch die zwei dahinter befindlichen Fahrer eines Nissan und eines VW Golf anhalten. Dies erkannte ein 34 Jahre alter Lenker eines Ford zu spät und fuhr auf den VW Golf auf. Infolgedessen wurde der VW Golf auf den Nissan aufgeschoben und der Nissan wiederum auf den VW-Touran. Die 49-jährige Lenkerin des VW Touran wurde hierbei leichtverletzt. Zur Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ravensburg für ca. zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell