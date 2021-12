Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Ravensburg) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ravensburg / Landkreis Ravensburg (ots)

Schwer verletzt worden sind zwei Autofahrer am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 288 zwischen Ravensburg und Horgenzell auf Höhe von Mocken. Der 46-jährige Fahrer eines VW Transporters, der kurz nach 16 Uhr in Richtung Horgenzell unterwegs war, erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Dacia-Lenker bremste und nach links abbiegen wollte. Er fuhr auf den Dacia auf und schob den Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Audi zusammenprallte. Der Audi-Fahrer sowie der Lenker des Dacia erlitten schwere Verletzungen und wurden von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46 Jahre alte Unfallverursacher blieb indes unverletzt. Der Schaden, der an den drei Fahrzeugen entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Alle drei Wagen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Landesstraße für etwa 2 Stunden gesperrt. Die Straßenmeisterei hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet.

