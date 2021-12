Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Person und Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Oberdorfer Straße / Kanalstraße ereignet hat. Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr die Oberdorfer Straße und wollte nach links auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Oberdorf einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 23-jährigen Dacia-Lenkers. Während der Unfallverursacher bei der darauffolgenden Kollision unverletzt blieb, zog sich der Dacia-Fahrer leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand jeweils rund 6.000 Euro Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Christbaum gestohlen

Weil ein 75-jähriger Mann im Verdacht steht, eine Silbertanne in einer Christbaumplantage gefällt und einfach mitgenommen zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell strafrechtlich gegen ihn. Der Förster der Plantage erkannte den gestohlenen Baum auf einer Terrasse in einem Friedrichshafener Wohngebiet wieder und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte der 75-Jährige die Tanne entsorgt. Nichtdestotrotz droht ihm nun aber eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro beziffert.

Obereisenbach

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der L 326 zwischen Obereisenbach und Prestenberg ermittelt der Polizeiposten Tettnang wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Eine Kia-Lenkerin kam streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines schwarzen Kleinwagens auf Höhe eines Waldgebiets. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt, trotz des entstandenen Sachschadens, einfach fort. An dem schwarzen Kleinwagen soll ein ausländisches Kennzeichen angebracht gewesen sein, bei dem weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund abgebildet waren. Der Polizeiposten nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Donnerstag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße entstanden. Ein 60-jähriger Peugeot-Fahrer nahm einem von rechts kommenden 37-jährigen BMW-Lenker die Vorfahrt. Infolge der Kollision entstand insgesamt rund 7.500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Mit Konsequenzen muss eine 71-jährige Autofahrerin rechnen, die am Donnerstagmittag in der Geigerstraße einen Unfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat. Beim rückwärts Ausparken stieß sie zweimal gegen einen geparkten Suzuki und verursachte an diesem rund 3.000 Euro Sachschaden, bevor sie flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Auf die Seniorin, an deren Wagen rund 1.500 Euro Sachschaden entstand, kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag durch Graffitis in der Allmannsweilerstraße angerichtet haben. Die Täter besprühten eine Doppelgarage mit überwiegend schwarzer Farbe. Der Polizeiposten Flughafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/20740 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Rund 5.500 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Stettiner Straße / Henri-Dunant-Straße. Ein 72-jähriger Passat-Fahrer bog von der Vorfahrtsstraße nach links in die Stettiner Straße ein, schnitt dabei die Kurve und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Audi A4. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Fahrerflucht

Nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 19.30 Uhr einen in der Dornierstraße geparkten VW-Golf beschädigt und daraufhin das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizei unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Unfall

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 8.15 Uhr und 14.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts abgestellten Mercedes angefahren hat und danach einfach geflüchtet ist. Der Sachschaden am Mercedes wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an die Polizei zu wenden.

Frickingen

Wucher

Nachdem zwei unbekannte Rohrreinigungs-Handwerker einem Senior aus der Gemeinde für kurze, vermeintlich einfache Arbeit einen vierstelligen Euro-Betrag aus der Tasche ziehen wollten, ermittelt die Polizei wegen Wuchers. Der 71-Jährige suchte Anfang der Woche im Internet nach Handwerkern, die sich um einen verstopften Abfluss kümmern sollten und verständigte letztlich die Tatverdächtigen. Für die viertelstündige Arbeit verlangten die Handwerker am Ende knapp 1.800 Euro. Der 71-Jährige weigerte sich den Betrag zu bezahlen, woraufhin die Männer den Betrag auf einige hundert Euro herunterkorrigierten. Dies veranlasste den 71-Jährigen, die Polizei zu verständigen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die auf der Rechnung angegebene Rohrreinigungs-Firma nicht existiert. Die Polizei warnt aus diesem Anlass vor Wuchergeschäften. Immer wieder kommt es vor, dass sich Kriminelle an der vermeintlichen Notlage Anderer bereichern wollen. Deshalb: Machen Sie sich im Voraus im Internet über das Unternehmen schlau oder kontaktieren Sie direkt einen regionalen Handwerker vor Ort. Besprechen Sie mit dem beauftragten Dienstleister vorab die voraussichtlich anfallenden Kosten. Sollten Sie dennoch den Verdacht schöpfen, Opfer von unseriösen Handwerkern geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Überlingen

Trunkenheitsfahrt

Über ein Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 35-jährigen VW-Fahrer an, der am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Pfarrhofstraße einen Unfall verursacht hat. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie der Pkw-Lenker beim Ausparken einen Pflanzenkübel touchierte, seinen Wagen danach einfach auf einem Behindertenparkplatz abstellte und davonlief. Sie verständigten die Polizei. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten kam der Mann schließlich zurück. Aufgrund des Ergebnisses der Atemalkoholüberprüfung musste der Unfallverursacher die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizeibeamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

