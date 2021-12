Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bei Eisglätte in Gegenverkehr geprallt

Eine 49-jährige Dacia-Fahrerin kam am Donnerstag gegen 6.45 Uhr auf der Strecke zwischen Beuron und Sigmaringen witterungsbedingt von der Fahrbahn ab. Die Pkw-Lenkerin rutschte von der rechten Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve auf einer Brücke auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda eines 21-Jährigen. Beide Fahrer waren in ihren Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die 49-Jährige, sowie der 21-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Veringenstadt

Pkw landet im Graben

Glück im Unglück hatten ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer und seine zwei Kinder am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der B 32 von Nollhof Richtung Jungnau. Der Mann kam witterungsbedingt ins Schleudern und landete im Straßengraben. Der Vater und seine beiden Sprösslinge blieben unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Stetten am kalten Markt

Betäubungsmittel konsumiert

Ein Ermittlungsverfahren haben Beame des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 18-Jährigen eingeleitet, der mit zwei Freunden am Donnerstag gegen 21.15 Uhr Betäubungsmittel in der Friedenstraße konsumiert hat. Nach dem Hinweis eines Zeugen, der ein driftendes Fahrzeug auf einem Parkplatz gemeldet hat, konnte eine Polizeistreife das Trio antreffen. Sofort nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr, woraufhin sie den Wagen durchsuchten. Dabei fanden die Beamten konsumtypische Utensilien und eine Kleinmenge Marihuana. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief beim Fahrer des Pkw positiv, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme im Krankenhaus anordneten. Zudem wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt. Falls das Ergebnis von der Blutuntersuchung den Verdacht der Beamten bestätigt, hat der 18-Jährige mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld sowie Punkten in Flensburg zu rechnen. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Kreisgebiet

Witterungsbedingte Unfälle halten Polizei auf Trab

Mehrere Unfälle haben sich am Donnerstag aufgrund der Witterung im Landkreis ereignet. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer, der am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der L 275 von Gammertingen in Richtung Pistre durch die winterglatte Fahrbahn von der Straße abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der Sachschaden betrug 5.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. Auf der Landesstraße zwischen Stetten und Storzingen kam gegen 6.45 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und krachte beidseitig in die Leitplanken. Der Mann blieb unverletzt, der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Auf der B 32 zwischen Veringendorf und Jungnau kam gegen 7 Uhr eine 34-jährige Renault-Fahrerin ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallte in die rechtsseitige Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Bereits gegen 5.30 Uhr kam eine 31-jährige Fahrerin eines Peugeot zwischen Nollhof und Winterlingen auf spiegelglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte zunächst mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Bad Saulgau

Ladendieb fährt unter Drogen

Nicht nur mit einer Anzeige wegen Diebstahls, sondern auch wegen Fahrens unter Drogen muss ein 32 Jahre alter Mann rechnen. Dieser war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in einem Baumarkt in der Platzstraße vom Marktleiter dabei beobachtet worden, wie er mit einem vollen Einkaufswagen, ohne bezahlt zu haben, zu seinem Fahrzeug ging. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei dem 32-Jährigen nicht nur Diebesgut aus dem Baumarkt, sondern auch aus einem benachbarten Bekleidungsgeschäft fest. Weil der Mann zudem augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand und ein Drogenvortest positiv verlief, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste der Mann stehen lassen.

Mengen

Unfallflucht

Glück im Unglück hatte am Donnerstag gegen 6.45 Uhr ein 20-Jähriger Fußgänger, der von einem Lkw in der Donaustraße angefahren wurde. Der bislang noch unbekannte Lkw-Lenker fuhr von der Riedlinger Straße in die Donaustraße ein und erfasste hierbei mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck den von links nach rechts querenden Fußgänger, der an den Fahrbahnrand geschleudert wurde. Der Lkw-Fahrer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des 20-Jährigen. Zudem bot er dem 20-Jährigen mehrmals an, einen Rettungswagen zu verständigen, was dieser aber ablehnte. Nach etwa einer Stunde verspürte der junge Mann Schmerzen und verständigte die Polizei. Der Polizeiposten Mengen ist nun auf der Suche nach einem grün-schwarzen Sattelzug mit einer Mercedes-Zugmaschine. Der Auflieger soll grau ohne Plane und offen gewesen sein. Personen, welche Angaben zu dem Lkw oder zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell