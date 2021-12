PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.12.2021

Polizeipräsidium Ravensburg

Ladendiebin nach mehrfachem Diebstahl festgenommen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Ravensburg aktuell gegen eine 32 Jahre alte Frau. Diese steht im Verdacht, am späten Dienstagnachmittag gleich mehrfach in einem Drogeriemarkt in der Ravensburger Innenstadt gestohlen zu haben. Insgesamt soll die Frau mindestens 16 Parfumflaschen verschiedener Marken im Wert von mehr als 1.700 EUR entwendet haben. Nachdem sich die Frau bereits zweimal in den Drogeriemarkt begeben und dort jeweils mehrere Parfums gestohlen hatte, konnte sie schließlich beim dritten Parfumdiebstahl von Mitarbeitenden der Drogerie gestellt werden. Gemeinsam verhinderten die Angestellten, dass die Frau vor dem Eintreffen der Polizei flüchten konnte.

Die Polizisten fanden bei einer Durchsuchung der 32-Jährigen die drei zuletzt entwendeten Parfumflaschen, die sie in ihrer Handtasche trug. Die Tasche war so präpariert worden, dass mit ihr die Diebstahlssicherung am Eingang des Marktes umgangen werden konnte. Die Beamten nahmen die Frau fest. Da davon ausgegangen werden muss, dass die Frau gewerbsmäßig Diebstahl betreibt und außerdem Fluchtgefahr besteht, wurde sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die 32-Jährige Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem Diebstahls in drei Fällen und ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin sie am Mittwochnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

