PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.12.2021

Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Nur noch den Tod feststellen konnten die Rettungskräfte bei einer 40-jährigen Frau, nachdem es in ihrer Wohnung in der Maybachstraße am Freitagabend gegen 23.15 Uhr zu einem Brand gekommen war. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall aus dem ersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses gehört und kurz darauf Brandgeruch wahrgenommen, woraufhin sie umgehend den Notruf wählte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen dunkle Rauchschwaden aus dem Fenster im ersten Obergeschoss. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrkräfte die 40-jährige Bewohnerin auf, für die jede Hilfe zu spät kam. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden. Der Sachschaden in der Wohnung wird auf rund 80.000 Euro beziffert. Vier weitere Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Nach Abschluss der Lösch- und Bergungsmaßnahmen konnten diese wieder zurück in ihre Wohnungen. Neben der Polizei und einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war die Feuerwehr Friedrichshafen mit acht Fahrzeugen und etwa 25 Kräften am Einsatzort.

