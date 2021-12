Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Mit einem Auto zusammengestoßen ist am Mittwoch kurz nach 11 Uhr ein 23 Jahre alter Mann auf der Flucht vor der Polizei. Der 23-Jährige nahm aus zunächst unbekannten Gründen bei Erkennen einer Polizeistreife in der Eisenbahnstraße die Beine in die Hand und flüchtete über die Straße. Dort prallte er gegen den Ford eines 42-Jährigen, wodurch die Flucht jäh endete. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen, am Ford entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann eine Geldstrafe in Höhe mehrerer hundert Euro zu begleichen hatte, was der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte. Nach der Bezahlung des Geldes wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Ravensburg

Vorrang missachtet - Unfall

Beim Zusammenstoß eines Lkw mit einem Pkw am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Jahnstraße ist hoher Sachschaden entstanden. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die Straße von Weißenau kommend und missachtete an der Kreuzung mit der Goethestraße den Vorrang einer entgegenkommenden 28 Jahre alten Mazda-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein erheblicher Schaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mazda musste anschließend von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden.

Weingarten

Polizei trennt Streithähne

Nach Handgreiflichkeiten in der Liebfrauenstraße trennten mehrere Polizeistreifen am frühen Donnerstag gegen 1 Uhr drei 20, 24 und 34 Jahre alte Personen. Zwischen der 20-jährigen Frau und den zwei Männern war es zunächst in der Wohnung zu Beziehungsstreitigkeiten gekommen, die sich in der Folge nach draußen verlagerten. Im Laufe des Streits bedrohte der 24-Jährige die junge Frau, bevor er auf den 34-Jährigen einschlug. Im weiteren Verlauf schlugen und traten alle drei Beteiligten aufeinander ein. Die Polizei beendete die Schlägerei und schickte das Trio getrennt nach Hause. Alle drei Personen müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Der 24-Jährige gelangt zudem wegen Bedrohung zur Anzeige.

Wangen

Fahrradfahrer stoßen zusammen

Bei starkem Regen und Dunkelheit sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Bodenseestraße in Neuravensburg zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer stieß mit einem entgegenkommenden 13 Jahre alten Fahrradfahrer zusammen, dessen Rad nicht beleuchtet war. Trotz eines getragenen Fahrradhelms erlitt der Junge Verletzungen am Kopf und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrrädern entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Eltern, für die einwandfreie Erkennbarkeit ihrer Kinder im Straßenverkehr zu sorgen, insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Hierzu zählen neben funktionierender Beleuchtung am Fahrrad auch entsprechende Bekleidung, ggf. mit reflektierenden Details.

Wolfegg

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden bei Wildunfall

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 27 Jahre alte Mitsubishi-Lenkerin bei einem Wildunfall am Mittwoch gegen 21.30 Uhr. Die junge Frau war auf der L 315 zwischen Wolfegg und Rötenbach unterwegs, als ihren Angaben zufolge ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die 27-Jährige prallte in der Folge beim Versuch, dem Tier auszuweichen, gegen einen Baum neben der Straße. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Um ihren Wagen, an dem rund 30.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Das Reh überlebte den Unfall ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Isny

Unliebsamer Gast wird handgreiflich

Ermittlungen unter anderem wegen wechselseitiger Körperverletzung, Beleidigung und Zechprellerei haben Beamte des Polizeireviers Wangen eingeleitet, nachdem ein Gast am Mittwochnachmittag in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße handgreiflich wurde. Der 40-Jährige weigerte sich gegenüber der Wirtin, die Zeche zu begleichen. Als er sie daraufhin unsittlich berührte und beleidigte, erteilte die 49-Jährige ihm ein Hausverbot. Damit zeigte sich der alkoholisierte Tatverdächtige nicht einverstanden und schlug seinem Opfer ins Gesicht. Die Frau wehrte sich und schlug zurück. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss vorsichtshalber in eine Klinik gebracht. Sowohl der 40-Jährige, als auch die 49-jährige Wirtin müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Leutkirch

Pkw-Fahrer zu schnell unterwegs

Eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro musste ein 28-jähriger Ausländer hinterlegen, der am Donnerstag gegen 3 Uhr von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Der Autofahrer war auf der A 96 zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg mit seinem Anhänger bei nasser Fahrbahn und erlaubten 80 km/h fast 30 km/h zu schnell unterwegs. Der 28-Jährige gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Leutkirch

Betrunken im Acker gelandet

Unverletzt blieb ein 27-jähriger Pkw-Lenker, nachdem er am Donnerstag gegen 0.30 Uhr mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße abgekommen ist. Eine Verkehrsteilnehmerin bemerkte einen im Acker festgefahrenen BMW neben der L 319 auf Höhe Haslerhöfe und verständigte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer des BMW einen Alkoholwert von knapp einem Promille hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Den BMW-Lenker erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leutkirch

Von Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 260 wurde am Mittwoch gegen 13.45 Uhr die 20-jährige Unfallverursacherin verletzt. Die junge Frau kam mit ihrem Mazda am Ortsbeginn von Niederhofen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Metallgeländer. Anschließend kam ihr Wagen auf einem angrenzenden Fußgängerweg zum Stehen. Die Pkw-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mazda. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

