Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Trunkenheitsfahrt

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 26-jährigen Autofahrer eingeleitet, der am Mittwoch gegen 2.45 Uhr unter Alkoholeinwirkung mit seinem Auto am Straßenverkehr teilnahm. Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte eine Polizeistreife den stark alkoholisierten Mann, der kaum im Stande war zu stehen oder zu reden, auf einem Parkplatz "In den Käppeleswiesen" feststellen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab gut 1,5 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anordneten. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Sigmaringen

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat sich im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Seniorenwohnheim in der Josefinenstraße verschafft und hat einen vierstelligen Euro-Betrag Bargeld entwendet. Hinweise zum Täter oder zur Tat nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meßkircher Straße. Eine 30-jährige Seat-Lenkerin fuhr auf der B 313 von Meßkirch in Richtung Krauchenwies und musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 34-jährige Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

Krauchenwies

Pkw prallt in Zaun

Einen Gartenzaun angefahren hat ein bislang unbekannter Pkw-Lenker zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Fürst-Friedrich-Straße. Die unbekannte Person streifte, vermutlich beim Ausfahren vom dortigen Tankstellengelände, den Zaun und hinterließ, ohne die Beschädigung anzuzeigen, Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

Bad Saulgau

Frau von Fahrbahn abgekommen

Eine 56-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin kam am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Strecke zwischen Moosheim in Fahrtrichtung Bad Saulgau witterungsbedingt von der Fahrbahn ab. Die Pkw-Lenkerin rutschte von der rechten Fahrbahnseite über den linken Fahrstreifen und kam kurz vor dem dortigen Hang zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Auto der 56-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wald

Unfall durch Windböe

Eine Windböe dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße von Wald nach Walbertsweiler gewesen sein. Der Windstoß erfasste den Lkw eines 28-Jährigen, woraufhin dieser ins Schleudern geriet und mit der Fahrzeugfront eines 56-jährigen BMW-Fahrers kollidierte. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben abgewiesen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 22.500 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

