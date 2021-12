Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf rund 1.200 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr an einem auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Platanenstraße geparkten Nissan Micra verursachte. Da der Unbekannte nach dem Parkrempler einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat die Polizei Friedrichshafen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt nun sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 6.15 Uhr und 16.30 Uhr einen in der Linggstraße geparkten VW Polo angefahren hat. Der Verursacher setzte seine Fahrt danach einfach fort, ohne sich um den Sachschaden von rund 750 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 zu kontaktieren.

Ailingen

Verkehrsunfall - Fahrer im Rausch

Schwere Verletzungen erlitt ein 36-jähriger Autofahrer, der sich am Dienstagvormittag offenbar vollkommen fahruntauglich hinters Steuer seines Toyota gesetzt hatte und auf der Kreisstraße 7725 bei Hirschlatt einen Unfall verursachte. Er war in Richtung Meckenbeuren unterwegs, kam mehrfach von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem erheblich beschädigten Pkw in einem Straßengraben stehen. Ersthelfer, die auf den verunfallten Wagen aufmerksam wurden, befreiten den 36-jährigen aus seinem Auto und verständigten die Rettungskräfte, die den Mann in eine Klinik brachten. Recht schnell ergab sich der Verdacht einer Alkohol- und möglicherweise auch einer Drogenbeeinflussung des Fahrers. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme zweier Blutproben, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und beschlagnahmten den Führerschein des Unfallverursachers. Der Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein bislang unbekannter Ersthelfer sowie Personen, die auf die Fahrweise des 36-Jährigen aufmerksam oder durch diese behindert wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Eriskirch

Auto beschädigt

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstag einen in der Anselm-Pflug-Straße geparkten schwarzen VW-Passat beschädigt. Der Schaden am Fahrzeugheck wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein unbekannter Pkw-Lenker vergangenen Freitag zwischen 9 und 14 Uhr in die Riedstraße ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Fahrer war den Spuren zufolge mit einem Auto vom Strandbad in Richtung Eriskirch unterwegs und in einer scharfen Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kollidierte der Wagen mit dem Straßenschild. Da der Unfallverursacher einfach davonfuhr, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht. Unfallzeugen sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen mutmaßlich beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Tettnang

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 68-jähriger Autofahrer rechnen, der sich am Dienstagmittag hinters Steuer setzte, obwohl er alkoholisiert war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle des Mannes im Stadtgebiet wurden die Beamten auf Alkoholgeruch aufmerksam. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,8 Promille ergab, musste er zwei Blutentnahme in einer Klinik über sich ergehen lassen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass dem 68-Jährigen das Fahren führerscheinpflichtiger Fahrzeuge aufgrund einer nicht weit zurückliegenden Trunkenheitsfahrt untersagt worden war und er seinen Führerschein aus diesem Grund abgegeben hatte. Die Polizisten untersagten ihm erneut die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Überlingen

Betrunken verunfallt

Strafrechtliche Ermittlungen haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen 54-jährigen Autofahrer eingeleitet, nachdem dieser am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr alkoholisiert von der K 7786 abkam. Der Mann war mit seinem Smart von der Tierheimkreuzung in Richtung Aufkirch unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve geriet er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen. Daraufhin kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun sowie einem Baum. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Smart, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Da ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher über ein Promille ergab, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des Mannes ein und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Überlingen

Schwerer Verkehrsunfall

Mutmaßlich gesundheitliche Probleme eines 88-jährigen Mercedes-Fahrers waren die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Lippertsreuter Straße ereignet hat. Der Senior war aus Richtung Überlingen kommend unterwegs und verlor vor dem Abig-Kreisel offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. Er überfuhr den Kreisverkehr sowie eine Verkehrsinsel und beschleunigte seinen Mercedes offenbar ungewollt immer weiter. Der Wagen kam nach rechts vor der Fahrbahn ab und kollidierte nach mehreren Metern auf dem Radweg mit hoher Geschwindigkeit frontal mit einem massiven Baum. Durch die Wucht des Aufpralls knickte der rund 40cm dicke Stamm um. In der Folge überschlug sich der Mercedes mehrfach und blieb auf dem Parkplatz eines Einkaufscentrums auf dem Dach liegen. Der 88-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem total beschädigten Mercedes geborgen werden. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Unfallverursacher nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 30.000 Euro beziffert. An der Verkehrseinrichtung entstand durch das Überfahren mehrerer Warnbaken rund 2.000 Euro, am Baum etwa 1.000 Euro Sachschaden. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter Pkw ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Während der Unfallaufnahme, bei der neben zahlreichen Rettungskräften und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit vier Fahrzeugen und 12 Kräften im Einsatz war, musste die Straße kurzzeitig zum Teil voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Owingen

Betrunken und uneinsichtig - Polizeigewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete der Abend für einen 38-Jährigen, der zunächst in einer Gaststätte in der Straße "Zum Döbele" negativ auffiel und sich auch beim Eintreffen der Polizei unrühmlich verhielt. Der Mann hatte zunächst in der Gaststätte zahlreiche alkoholische Getränke zu sich genommen und soll während seines Aufenthalts mehrere Gäste bedrängt und angepöbelt haben. Da der Verdacht bestand, dass sich der Mann alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos setzt, wurde die Polizei hinzugerufen. Gegenüber den Beamten verweigerte er zunächst die Angabe seiner richtigen Personalien und verhielt sich vollkommen unkooperativ. Da der Mann mehrfach dem erteilten Platzverweis nicht nachkam und sich uneinsichtig verhielt, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Daraufhin warf er mit beleidigenden Äußerungen um sich und bedrohte die Beamten. Auf den 38-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell