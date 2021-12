Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei schult Mitarbeitende von Bäderbetrieben

Bild-Infos

Download

Friedrichshafen (ots)

Seit Mai 2021 führte das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg in den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen und jetzt zum Abschluss in Friedrichshafen flächendeckend ihre Präventionskampagne "Sicher. Unterwegs. Im Schwimmbad" durch, mit der die Polizei für Rücksicht, Zivilcourage und Respekt in den Bädern unserer Region warb. Am 25. und 26. November endete nun die Workshopreihe für Mitarbeitende von Bäderbetrieben zur Verbesserung der Sicherheit in den Einrichtungen. "Ziel der Kampagne war es, die Handlungskompetenz des Bäderpersonals zu fördern, um bei Belästigungen, Übergriffen und unangemessenem Verhalten von Badegästen schnell und konsequent handeln zu können," betonte Polizeihauptkommissar Holger Beutel, Leiter des Präventionsreferats des Polizeipräsidiums Ravensburg. Neben der Plakataktion förderte die Polizei auf Anforderung der Stadt Friedrichshafen die Sicherheit der Beschäftigten und zeigte Handlungsalternativen bei Notsituationen auf. Inhalt des Workshops war insbesondere das Erkennen von Gefahrensituationen sowie das entsprechend sichere Vorgehen der Mitarbeitenden und der Verantwortlichen der Bäderbetriebe im Schulterschluss mit der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell