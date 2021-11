Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Unfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben zwei Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies am Sonntag gegen 19 Uhr. Eine 52-jährige Seat-Fahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Krauchenwies. Im Kreuzungsbereich "Weißes Kreuz Krauchenwies" setzte sie ordnungsgemäß zum Linksabbiegen an. Das erkannte der hinter ihr fahrende 25-jährige Mitsubishi-Lenker, welcher in diesem Moment zum Überholen ausscherte, zu spät und kollidierte mit dem Auto der 52-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 4.500 Euro beziffert.

Sigmaringen

Hochbeet umgestoßen

Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein bepflanztes Hochbeet aus Holz beim Selbstbedienungsladen in der Schwabstraße umgestoßen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in dieser Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 67-jährigen Mann eingeleitet, der am Montag gegen 19 Uhr unter Alkoholeinwirkung mit seinem Auto am Straßenverkehr teilnahm. Nach dem Hinweis einer Zeugin konnte eine Polizeistreife den alkoholisierten Mann auf einem Parkplatz in der Schwabstraße feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus anordneten. Der Führerschein des 67-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der L 218 mit der Hardstraße ereignete sich am Montag um 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Ford-Fahrer kam aus Richtung Kaserne und übersah beim Linksabbiegen auf die Landstraße einen entgegenkommenden 24-jährigen Skoda-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Sigmaringen

Mann nach Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Montag gegen 12.30 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "In der Au" erwischt wurde. Der alkoholisierte Mann entwendete eine Dose Bier und wurde beim Verlassen des Geschäfts vom Ladendetektiv gestoppt. Weil der 45-Jährige sich in der Folge renitent verhielt, wurde er bis zum Eintreffen der Polizei vom Detektiv und dem Geschäftsführer festgehalten. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann wegen eines weiteren Diebstahls bereits Hausverbot in dem Geschäft hat. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen rund 1,4 Promille. Den Rest des Tages musste der Mann in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls sowie die Kosten des Gewahrsams zu.

Meßkirch

Lkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Glück im Unglück hatten ein 20-jähriger Lkw-Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer am Montag gegen 10 Uhr auf der B 311. Auf Höhe des Altstadtparkplatzes kam der junge Fahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der mit Schneematsch bedeckten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw rutschte eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Die beiden Insassen konnten selbstständig das Führerhaus verlassen und wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Lastkraftwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Lkw.

Sigmaringen

Schlägerei

Hinweise zu einer noch unbekannten Täterin erbittet die Polizei nach einer Schlägerei in der Bahnhofstraße am Montag gegen 16.45 Uhr. Eine stark alkoholisierte, bislang unbekannte weibliche Person soll eine 19-Jährige beleidigt und ihr nach einem kurzen Wortgefecht mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch das Opfer Verletzungen erlitt. Die unbekannte Frau soll eine schwarze Hose, Schuhe der Marke "Timberland" und eine schwarze Winterjacke getragen haben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Neufra

Hund mutmaßlich vergiftet

Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz haben Beamte des Polizeipostens Gammertingen gegen einen bislang unbekannten Täter aufgenommen. Eine Hundebesitzerin war am Samstag gegen 11 Uhr mit ihrem Hund im Fehltal von Neufra in Richtung Hettingen spazieren. Als sie den Vierbeiner kurzzeitig von der Leine ließ, fraß dieser etwas auf der Wiese. In der Folge wies das Tier Vergiftungserscheinungen auf und musste tierärztlich behandelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Meßkirch

Scheibe eingeschlagen

In einer Ausstellungshalle in der Straße "Weidenäcker" in Heudorf haben Unbekannte am Wochenende zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eine Scheibe eingeworfen. Dadurch ist ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstanden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Ostrach

Brand aufgrund eines technischen Defekts

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagnachmittag ein Schaufellader in einem Teilort von Magenbuch in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Schaufellader, der tags zuvor repariert worden war, von selbst gestartet sein und folglich zu brennen begonnen haben. Der Besitzer, welcher die Flammen entdeckte, leitete bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr selbst Löscharbeiten ein. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren insgesamt mit sieben Fahrzeugen und mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Pfullendorf

Seniorin prallt mit Auto gegen geparkten Wagen

Glücklicherweise unverletzt blieb eine Frau nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr in der Gartenstraße. Die 91-jährige Toyota-Lenkerin fuhr mit niedriger Geschwindigkeit auf einen geparkten Renault auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor abgestellten Fiat geschoben. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 6.000 Euro beziffert. Der Wagen der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Abschleppdienst aufgeladen.

