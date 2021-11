Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.11.2021

Friedrichshafen (ots)

Ermittlungserfolg nach Brandstiftung

Nach dem Brand einer Gartenlaube am späten Samstagabend, den 13.11.2021, in der Wolfgangstraße (wir berichteten) ermitteln die Polizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen einen 50-Jährigen, der im Verdacht steht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Intensive Nachforschungen brachten die Beamten des Polizeipostens Friedrichshafen-Altstadt auf die Spur des Tatverdächtigen. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes, woraufhin die Polizisten weiteres Beweismittel auffanden und sicherstellten. Den Ermittlungen zufolge dürften vorausgegangene Streitigkeiten zwischen dem 50-Jährigen und dem Eigentümer des Anwesens als Motiv in Betracht kommen. Bei dem Brand, der nicht wie zunächst irrtümlich vermutet von einer abgebrannten Feuerwerksbatterie ausging, entstand laut einem aktuellen Gutachten rund 50.000 Euro Sachschaden. Auf den Tatverdächtigen kommt eine Anzeige wegen Brandstiftung zu.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337 Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 14.11.2021

Fahrlässige Brandstiftung

Das Abbrennen einer Feuerwerksbatterie durch bislang unbekannte Täter dürfte Ursache eines Brandes in der Wolfgangstraße in Friedrichshafen gewesen sein. Mehrere Anrufer teilten am Sonntag gegen 00:10 Uhr über Notruf mit, dass dort eine Gartenlaube in Brand stehe. Beim Eintreffen der Polizei stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Durch die Hitze wurden zudem Fenster, Rollläden und Lüftungsöffnungen an der daneben befindlichen Hausfassade beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften an der Brandstelle

