Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 44-jährige Fußgängerin zu, als sie am Montag gegen 10.15 Uhr in der Riedleparkstraße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 42-jährige BMW-Lenkerin fuhr im Bereich der Friedrichstraße von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Riedleparkstraße und übersah dabei die Frau, die von der gegenüberliegenden Seite die Straße überquerte. In der Folge kam es zur Kollision. Ein Rettungsdienst brachte die 44-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik.

Kressbronn

Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 38-jähriger Lastwagenfahrer rechnen, der am Samstagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Straße "Linderhof" einen Verkehrsunfall verursacht hat. Um einem anderen Sattelzug Platz zu machen setzte er sich hinters Steuer, obwohl er augenscheinlich deutlich betrunken war. Beim Versuch anzufahren, rollte sein Fahrzeug bei leicht abschüssigem Gelände rückwärts. Der Auflieger kollidierte in der Folge mit einer hinter ihm geparkten Lkw und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, die den im Führerhaus seines Lkw schlafenden 38-Jährigen wecken mussten, stellten Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher ein.

Friedrichshafen

Gefälschte Impfausweise

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen zwei Männer im Alter von 35 und 25 Jahren eingeleitet, die am Samstag gegen 13.45 Uhr versucht haben, an einer Apotheke in der Äußeren Ailinger Straße einen digitalen Impfpass zu bekommen. Schnell ergab sich der Verdacht, dass die dafür vorgezeigten Impfnachweise gefälscht waren. Die Beamten behielten die Dokumente ein. Sollten weitere Ermittlungen den Verdacht bestätigen, kommt auf beide eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung zu.

Friedrichshafen

Gartenlauben aufgebrochen

In mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage im Manzeller Hölzle sind Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag eingebrochen. Die Täter entwendeten einen geringen Bargeldbetrag, einen Handstaubsauger und mehrere Flaschen Alkohol. Während sich der Diebstahlschaden in Grenzen hält, beläuft sich der angerichtete Sachschaden an den Lauben auf rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Eriskirch

Vorfahrt missachtet

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagabend gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Friedrichshafener Straße. Eine 25-jährige Renault-Lenkerin fuhr von der Friedrichshafener Straße in den Kreisverkehr ein und nahm dabei einem 26-jährigen Hyundai-Fahrer die Vorfahrt. Infolge der Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin 4.000 Euro Sachschaden, am Wagen des 26-Jährigen wird dieser auf 3.000 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Eine verletzte Person und etwa 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B30 bei Lochbrücke ereignet hat. Eine 19-jährige Toyota-Lenkerin fuhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Bundesstraße und übersah dabei den Daimler einer in Richtung Friedrichshafen fahrenden 29-Jährigen. Trotz Vollbremsung konnte die Daimler-Fahrerin den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Toyota kam in einem Straßengraben zum Stehen. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 29-Jährige und ihre 14 und 13 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren im Einsatz war, musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Mercedes beschädigt und Emblem gestohlen

Nachdem Unbekannte am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr einen in der Paulinenstraße auf einem Privatparkplatz geparkten Pkw offenbar mutwillig beschädigt und einen Mercedes-Stern gestohlen haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Die Täter richteten dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Neukirch

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Tettnanger Straße eingeleitet und bittet nun um Zeugenhinweise. Passanten hatten beobachtet, wie ein Pkw-Lenker mit seinem Ford in Richtung der Straße "Am Vogelherd" fuhr, an der Abzweigung zur Straße "Am Marienberg" anhielt und beim Rangieren einen Stromverteilerkasten streifte. Während der Verteilerkasten erheblich beschädigt wurde und umfiel, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen verständigten die Polizei, welche den Wagen ausfindig machte. Bei den weiteren Ermittlungen gab sich ein 52-jähriger Mann als Fahrer aus. Da sich jedoch der Verdacht ergab, dass sein mit etwa 2,5 Promille deutlich alkoholisierter 48-jähriger Arbeitskollege gefahren sein könnte, musste dieser die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. Die Beamten bitten nun weitere Zeugen, die auf den dunkelblauen Ford Focus C-Max aufmerksam wurden und Hinweise zu dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Autos in Tiefgaragen beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte Randalierer richteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Tiefgaragen des Heißenbergwegs, der Solarstraße und des Otto-Hahn-Wegs hohen Sachschaden an. Sie beschädigten Autos durch Einschlagen der Scheiben, rissen Fahrzeugteile ab und entwendeten Kennzeichen. Der verursachte Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Randalierern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Weihnachtsbeleuchtung beschädigt

Die Lichterkette eines vor einer Gaststätte in der Straße "Am Anger" aufgestellten Weihnachtsbaums hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag zerstört. Der Täter zerschnitt die Beleuchtung und entkam unerkannt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung am Hafenbahnhof

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntagabend im Bereich des Hafenbahnhofs am Romanshorner Platz ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zunächst soll es zu einem Schlagabtausch zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein. Im dessen Verlauf griff ein 54-jähriger Beteiligter zum Pfefferspray und verletzte mehrere Personen durch das Versprühen des Reizmittels leicht.

Oberteuringen

Hydraulikspreizer aus Feuerwehrhaus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ein hydraulisches Rettungsgerät samt dazugehöriger Akkus haben unbekannte Einbrecher vergangene Woche aus dem Feuerwehrhaus in Oberteuringen gestohlen. Den ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter mutmaßlich zwischen Montag, 22.11.2021, und Mittwoch, 26.11.2021, durch Aufbrechen eines Fensters unerlaubt Zutritt zur Fahrzeughalle und entwendeten den Spreizer der Marke "Weber Hydraulik" und drei Akkus vom Hersteller "Milwaukee" aus einem in der Halle abgestellten Feuerwehrfahrzeug. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt nahezu 10.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des schweren Rettungsgeräts geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Versuchter Trickdiebstahl -Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr versucht, einen 85-jährigen Mann in dreister Art und Weise zu bestehlen. Der Täter klingelte in der Rauensteinstraße am Haus seines Opfers und bat dieses zunächst um ein Glas Wasser. Die Gutmütigkeit des Seniors und dessen Gang in die Küche nutzte der Unbekannte aus, um unbemerkt in das Haus zu gelangen und den Terrassentür-Hebel zu öffnen. Anschließend versuchte der Unbekannte sein Gegenüber dazu zu bewegen, sein Haus zu verlassen, mutmaßlich um dann ungestört durch die geöffnete Terrassentür das Haus nach Wertsachen zu durchsuchen. Da der 86-Jährige bereits in der Vergangenheit Opfer eines ähnlichen Diebstahls wurde, verständigte er die Polizeibeamten, die nun ermitteln. Personen, die zur fraglichen Zeit in der Nähe der Rauensteinstraße auf einen etwa 20 - 25 Jahre alten und etwa 175 - 180 cm großen Mann aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 melden. Der Unbekannte war mutmaßlich mit einem Fahrrad unterwegs und wird als schlank und schick gekleidet beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, einen Anorak und eine hellgraue Wintermütze.

Deggenhausertal

Werkzeug und Schlüssel gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mehrere Werkzeuge und einen Traktor-Zündschlüssel aus einem Schopf am Burgstallhof gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell