Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verbranntes Essen - Brandalarm

Ein Brandalarm in einer Wohnung "In der Vorstadt" war am Sonntag gegen 9.15 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr Sigmaringen und der Polizei. Ein 78-Jähriger hatte sein Essen auf dem Herd anbrennen lassen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte und den Alarm auslöste. Die Feuerwehr lüftete das verrauchte Haus und die Wohnung des Mannes und konnte nach kurzer Zeit wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Sachschaden.

Mengen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend im Stadtgebiet stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei einem 22-jährigen VW-Fahrer Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Der Pkw-Lenker fuhr in Richtung Stadtmitte, als er von den Polizisten angehalten wurde. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 22-Jährigen fest, weshalb sie eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anordneten. Sollte das Ergebnis des Bluttests den Verdacht der Beamten bestätigen, kommt auf den 22-Jährigen neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Scheer

Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Auf der B32 zwischen Sigmaringendorf und Scheer versuchte ein rücksichtsloser, bislang unbekannter Audi-Fahrer am Freitag, den 19.11. gegen 13 Uhr im Kurvenbereich auf Höhe des Sportplatzes Scheer eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus insgesamt fünf Pkw, zu überholen. Eine aufmerksame Zeugin erkannte das riskante Überholmanöver rechtzeitig und bildete eine Lücke zum Einscheren für den Audi. Im Kurvenbereich kam ein weißer VW-Bus entgegen, welcher stark abbremsen und leicht nach rechts ausweichen musste. Nur durch das vorausschauende Verhalten der Zeugin und des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte ein Unfall verhindert werden. Personen, welche Angaben zu dem schwarzen Audi A6 oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell