Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 28.11.2021 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Mann vom Fahrrad gestoßen

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am Freitag um 17.35 Uhr in der Ailingerstraße in Friedrichshafen. Ein 47jähriger Radfahrer befuhr die Ailingerstraße, als er auf Höhe Gebäude 110 von einem anderen Radfahrer überholt wurde. Beim Überholen wurde der 47jährige von dem bislang unbekannten Radfahrer absichtlich vom Fahrrad gestoßen. Durch den Sturz wurde der Mann im Gesicht und am Knie verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Täter ging flüchtig und wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, dunkelhäutig, ca. 180 groß und sportlich, dunkel gekleidet, Glatze und ohne Bart. Er war mit einem dunklen Herrenrad unterwegs. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mann schlägt Polizisten mit der Faust

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagvormittag im Gustav-Werner-Weg in Friedrichshafen, nachdem ein 25jähriger gegen seine Mutter tätlich wurde und diese trat. Von den Beamten wurde er schließlich in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. In dem Krankenhaus leistete er Widerstand und wurde von den Beamten zu Boden gebracht. Hierbei schlug er mit den Fäusten nach den Beamten und traf diese am Kopf. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell