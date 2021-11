Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 28.11.2021 aus dem Landkreis Ravensburg.

Waldburg (ots)

Nach Fahrfehler mit dem Auto überschlagen

Eine 20jährige Opelfahrerin war am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der L 326 von Waldburg in Richtung Wetzisreute unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam sie vermutlich infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin zog sich dabei eine Schulterverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einer Abschleppfirma geborgen.

Ravensburg

Unbekannter löst Radmuttern

Dass etwas mit ihrem Fahrzeug nicht stimmte, bemerkte eine 20jährige VW-Fahrerin, als sie am Samstag gegen 10.15 Uhr in der Klosterstraße in Höhe des Landgerichts losfuhr. Sie hielt an und stellte fest, dass an beiden vorderen Rädern die Muttern gelöst waren. Zudem hatte der unbekannte Täter mehrere Kabel an der Bremsanlage durchtrennt und Fett auf die Bremsscheiben geschmiert. Laut der Geschädigten soll dies im Laufe des Samstagmorgens geschehen sein. Zeugen, die diesbezügliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Ladendieb trägt Messer bei sich

Ein 41jähriger Ladendieb wurde am Samstagnachmittag bei einem Diebstahl auf frischer Tat in einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße ertappt. Er wollte zunächst flüchten, wurde aber von Passanten aufgehalten. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde bei ihm Diebesgut aufgefunden, welches aus dem Drogeriemarkt und aus anderen Ravensburger Geschäften stammte. Alles in allem im Wert von über 1000 Euro. Zudem trug der alkoholisierte Mann ein Messer bei sich. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl mit Waffen zur Anzeige gebracht.

Ravensburg

Impfbetrügereien nehmen zu

Gleich sieben Mal wurden in Apotheken in der Ravensburger Südstadt am Samstag gefälschte Impfnachweise vorgelegt. Absicht der Tatverdächtigen war es, an einen digitalen Impfnachweis zu gelangen. Die Fälschungen wurden in den Apotheken erkannt und die Polizei hinzugezogen. Es folgen nun strafrechtliche Anzeigen wegen der Fälschungsdelikte.

Kißlegg

Hoher Sachschaden durch Unfall wegen Aquaplaning

Vier abgefahrene Reifen und eine regennasse Fahrbahn waren der Grund für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen und Kißlegg. Eine 39jährige, schweizer BMW-Fahrerin fuhr auf der BAB in Ri. Memmingen. Hier kam sie wegen Aquaplaning ins Schleudern und prallte in einen Erdwall neben der Autobahn. Glücklicherweise konnte sie den Pkw unverletzt verlassen. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden i.H.v. ca. 50000 EUR. Der Schaden am Wildschutzzaun und dem Grünbereich wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Der Pkw wurde durch eine Abschleppfirma geborgen.

