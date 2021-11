Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichhafen

Aggressiver Radler unterwegs

Am Freitagabend gegen 17:35 Uhr befuhr ein pöbelnder Radfahrer die Ailinger Straße in Richtung Ailingen. Hierbei fiel er bereits auf Höhe der Goethestraße mehreren Jugendlichen auf, da er diese von der gegenüberliegenden Straßenseite aus grundlos anpöbelte. Als er seine Fahrt in Richtung Ailingen fortsetzte, überholte er einen 47-jährigen Radfahrer und versetzte diesem grundlos einen Stoß in die Seite. Dieser kam hierbei zu Sturz und verletzte sich am Knie. Vorsorglich wurde der Gestürzte in ein Krankenhaus verbracht. Der aggressive Radler flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei dem flüchtenden Radfahrer soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit dunklem Taint, ca. 180 cm groß und einer Glatze handeln. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle Kleidung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell